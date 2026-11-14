اہلِ بیتؑ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یہ ادارہ الحاج غلام حسین مختار کی نگرانی میں سرگرم ہے۔ مجلس خاتم الانبیاء کے حوزۂ علمیہ میں منعقد ہوئی، جس میں اس حوزے کے مدیر شیخ بشیری اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ حاضرین نے اس اجتماع میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بابرکت زندگی، نورانی سیرت اور مظلومیت کی یاد تازہ کی۔
اس مجلس کا انعقاد اسلام کی عظیم خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد اور ذکر کو زندہ رکھنے اور آپؑ کی شہادت کے دل سوز سانحے کی یاد دہانی کی کوششوں کا حصہ تھا۔ آپؑ تاریخِ اسلام میں ایک بلند اور بے مثال مقام و مرتبے کی حامل ہیں۔
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ان مواقع میں سے ہے جو مؤمنین کے جذبات اور احساسات کو گہرائی سے متاثر کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مکتبِ اہلِ بیتؑ کے پیروکار ہر سال مجالسِ عزا اور سوگواری کے اجتماعات منعقد کرکے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دخترِ گرامی کی یاد اور عظیم مقام کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔
مؤمنین کے نزدیک اس مناسبت کی یاد منانا محض ایک تاریخی واقعے کی یاد دہانی نہیں، بلکہ اس عظیم خاتون کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کا ایک قیمتی موقع بھی ہے۔ آپؑ ایمان، صبر، عبادت، ایثار اور اسلامی تعلیمات کے تحفظ کے لیے ثابت قدمی کی ایک نمایاں مثال ہیں۔
بلاشبہ، طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس عظیم سانحے کا غم اہلِ بیتؑ کے چاہنے والوں کے دلوں سے کم نہیں ہوا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام اور یاد آج بھی مؤمنین کے دلوں میں زندہ ہے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپؑ کے پاک و مطہر خاندان کی تعلیمات پر مزید مضبوطی سے کاربند رہنے کی دعوت دیتا ہے۔
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