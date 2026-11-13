اہلِ بیتؑ نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یہ مجلس گزشتہ شب غم و اندوہ، عقیدت اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد سے معمور ماحول میں منعقد ہوئی، جس میں مؤمنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
شرکاء نے اس موقع پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بلند مقام و مرتبے کو خراجِ عقیدت پیش کیا، آپؑ پر ڈھائے گئے مظالم اور آپؑ کی زندگی کے مصائب کو یاد کیا اور آپؑ کی تعلیمات اور مکتبِ اہلِ بیتؑ کو زندہ رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
یہ مجلس 1448 ہجری قمری کے ایامِ فاطمیہ کے تیسرے روز منعقد ہوئی۔ ان ایام میں دنیا کے مختلف علاقوں میں مکتبِ اہلِ بیتؑ کے پیروکار جمع ہو کر مجالسِ عزا برپا کرتے ہیں اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم دختر کے ساتھ اپنی محبت، عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔
مؤمنین کے نزدیک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی یاد منانا صرف غم و سوگواری کا موقع نہیں، بلکہ آپؑ کی بابرکت زندگی سے سبق حاصل کرنے کا ایک قیمتی موقع بھی ہے۔ آپؑ کی پوری زندگی ایمان، عبادت، صبر، ایثار اور رضائے الٰہی کی راہ میں استقامت سے عبارت تھی۔
بلاشبہ، صدیوں گزرنے کے باوجود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام اور یاد اہلِ بیتؑ کے چاہنے والوں کے دلوں میں آج بھی زندہ و جاوید ہے۔ آپؑ سے محبت اور آپؑ کی مظلومانہ جدائی کا غم آج بھی مؤمنین کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے اور انہیں آپؑ کے مقام و مرتبے کی تعظیم اور خاندانِ نبوت کے پاکیزہ راستے اور سیرت پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دیتا ہے۔
آپ کا تبصرہ