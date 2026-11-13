اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی بحریہ نے حالیہ مہینوں میں کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور عہدیداروں کو خاموشی سے ان کے عہدوں سے برطرف کیا ہے۔ یہ اقدامات ایک جوہری آبدوز کی کمانڈ ٹیم اور مشرقِ وسطیٰ بھیجے گئے ایک تباہ کن جنگی جہاز کے کمانڈر کو ہٹائے جانے کے بعد سامنے آئے ہیں، جس پر امریکی کانگریس کے متعدد ارکان نے احتجاج کیا ہے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق، امریکی ایوانِ نمائندگان کے دو ڈیموکریٹ ارکان نے جمعرات کو بتایا کہ امریکی بحریہ نے گزشتہ ماہ جوہری حملہ آور آبدوز یو ایس ایس ساؤتھ ڈکوٹا کی پوری کمانڈ ٹیم کو عہدوں سے ہٹانے کے بارے میں کانگریس کو مطلع نہیں کیا۔ یہ برطرفیاں اس وقت ہوئیں جب آبدوز سمندر کی تہہ میں موجود ایک رکاوٹ سے ٹکرا گئی تھی۔
ریاست کنیکٹیکٹ سے تعلق رکھنے والے ڈیموکریٹ رکن جو کورٹنی اور ریاست واشنگٹن کے ڈیموکریٹ رکن ایڈم اسمتھ کے خط کے مطابق، آبدوز کے کمانڈر، ان کے نائب اور جہاز کے سینئر ترین سیلر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔
ان دونوں ارکان نے بحریہ کے قائم مقام وزیر ہونگ کاؤ اور اس ادارے کے اعلیٰ ترین فوجی عہدیدار ایڈمرل ڈیرل کیڈل کو خط لکھ کر ایوانِ نمائندگان کی مسلح افواج کی کمیٹی کو اس معاملے سے آگاہ نہ کرنے پر بحریہ کی شدید ناکامی قرار دیتے ہوئے اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔
ایسوسی ایٹڈ پریس نے ایک امریکی دفاعی عہدیدار کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ امریکی بحریہ نے 27 ستمبر کو تباہ کن جنگی جہاز یو ایس ایس مائیکل مرفی کی کمانڈر کیٹلین کننگھم کو بھی ان پر اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ جنگی جہاز ایران کے خلاف کارروائیوں کی حمایت کے لیے مشرقِ وسطیٰ بھیجا گیا تھا اور کننگھم کو اس کی کمان سنبھالے ایک سال سے بھی کم عرصہ ہوا تھا۔
دفاعی عہدیدار نے فوجی اہلکاروں سے متعلق حساس معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط رکھی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق، امریکی بحریہ عام طور پر کننگھم جیسے اعلیٰ عہدے کے کمانڈروں کی برطرفی کا اعلان چند روز کے اندر عوامی سطح پر کر دیتی ہے، لیکن اس مرتبہ میڈیا کے سوالات کے جواب میں بھی اس برطرفی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔
ایک اور معاملہ امریکی کانگریس اور سپریم کورٹ کے معالج ریئر ایڈمرل برائن موناہان کا ہے، جنہوں نے امریکی بحریہ کی تحقیقات کے دوران اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ یہ اقدام بھی کسی عوامی اعلان یا بحریہ کی جانب سے باضابطہ تصدیق کے بغیر کیا گیا۔
موناہان تقریباً 18 سال تک کانگریس کے معالج کے دفتر کے سربراہ رہے۔ یہ دفتر کانگریس کے ارکان، سپریم کورٹ کے ججوں، کانگریس کے عملے اور وہاں آنے والے افراد کو ہنگامی طبی خدمات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے۔
وہ اس سے قبل ریپبلکن سینیٹر مچ مک کونل کی صحت کے بارے میں بھی اظہارِ خیال کر چکے تھے، جبکہ انہوں نے ایوانِ نمائندگان کی اس وقت کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو کووڈ 19 کی ویکسین بھی لگائی تھی۔
ریاست ساؤتھ ڈکوٹا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر مائیک راؤنڈز اور ریاست کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ سینیٹر الیکس پادیلا نے جمعرات کو موناہان کے عہدہ چھوڑنے کی تصدیق کی، تاہم اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ امریکی بحریہ نے بھی اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
امریکی بحریہ کی رازداری پر کانگریس کا احتجاج
ان تینوں عہدیداروں کو خاموشی سے عہدوں سے ہٹانا امریکی بحریہ کی اس دیرینہ روایت کے برعکس ہے جس کے تحت معروف کمانڈروں اور فوجی عہدیداروں کی برطرفی کا عوامی اعلان کیا جاتا رہا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی فوجی کارروائیوں، بالخصوص مشرقِ وسطیٰ میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں رازداری میں اضافہ ہوا ہے۔
جو کورٹنی اور ایڈم اسمتھ نے اپنے خط میں خبردار کیا کہ امریکی بحریہ کی جانب سے کانگریس کو معلومات فراہم نہ کرنا ایک ایسے معاملے کو، جو معمول کے مطابق معلومات کے تبادلے کا حصہ ہونا چاہیے تھا، شفافیت اور قانون سازوں کے ساتھ مؤثر تعاون کے حوالے سے سوالات میں تبدیل کر رہا ہے۔
ان پیش رفتوں کے باعث ہونگ کاؤ کی آئندہ ہفتے ہونے والی توثیقی سماعت بھی کشیدگی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس سماعت کا مقصد انہیں بحریہ کے مستقل وزیر کے طور پر تعینات کرنا ہے۔ کاؤ اس وقت قائم مقام وزیر کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں اور امریکی بحریہ کے اعلیٰ ترین سویلین عہدیدار کی حیثیت سے اپنے عہدے کو مستقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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