اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے چیف جسٹس حجۃ الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی اژهای نے تہران صوبے کی اپیل عدالتوں کے ججوں سے خطاب کرتے ہوئے قومی اتحاد کو کمزور کرنے کی دشمن کی کوششوں پر خبردار کیا۔
انہوں نے کہا کہ جہاں بھی اور جب بھی حق کا پرچم بلند ہوتا ہے، شیطان اور اس کے پیروکار اس کے مقابلے میں دوسرا پرچم اٹھانے اور اپنے حامیوں کو اس کے نیچے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اژهای نے مزید کہا کہ آج جب ایران کی عزیز، شریف اور عظیم قوم میدان میں موجود ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ دشمن عوام کے اتحاد اور یکجہتی کو توڑنے اور ان افراد کی صفوں میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ملک، قوم، وطن اور پرچم کا احترام کرتے ہیں۔
چیف جسٹس نے کہا کہ دشمن عوام کو مایوس کرنے کے درپے ہے اور اس مقصد کے لیے نفسیاتی جنگ کے ساتھ ساتھ معاشی دباؤ میں بھی حتی الامکان اضافہ کر رہا ہے۔
اژهای نے عدالتی نظام میں جدید ٹیکنالوجی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کے معاملات آسان بنانے، مقدمات کی سماعت تیز کرنے اور عدالتی خدمات بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے درست اور بھرپور استفادہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ امور عدلیہ کے اصلاحاتی منصوبے میں بھی شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ قوانین، ابلاغ شدہ عمومی پالیسیوں، ساتویں ترقیاتی منصوبے اور دیگر ضوابط کے تحت ہم نہ صرف ان صلاحیتوں کے استعمال کے قانونی طور پر پابند ہیں بلکہ اس کی ضرورت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام ساتھیوں کے تعاون سے ان اقدامات کو بہترین انداز میں نافذ کیا جانا چاہیے۔
اژهای نے عدلیہ کے نئے نظاموں اور آن لائن پلیٹ فارمز کے افتتاح اور آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ نظام ایک کے بعد ایک متعارف کرائے جا رہے ہیں اور تمام متعلقہ اہلکاروں کے تعاون سے ان سے مطلوبہ نتائج اور کارکردگی حاصل کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے عوام کی خدمت کو ایک قابلِ قدر عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ آٹھ ماہ سے زیادہ عرصے سے میدان میں موجود عوام کی خدمت ایک عظیم جہاد اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جس طرح میدانِ جنگ میں ہمارے بھائی اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کی محنت اور عوام کی خدمت بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
چیف جسٹس نے مختلف مواقع پر عوام کی مسلسل موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جنگجوؤں نے میدانِ جنگ میں جانفشانی کا مظاہرہ کیا، جبکہ ہماری عزیز قوم نے بھی ایک ایسا نیا مظاہرہ پیش کیا ہے جو نہ صرف ملکی تاریخ بلکہ عالمی تاریخ میں بھی منفرد ہے۔ اس کے اثرات اور اہمیت مستقبل میں مزید نمایاں ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ جو بھی حق، استقامت اور مزاحمت کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، وہ اس عوامی تحریک سے سبق حاصل کرے گا۔ ہمارے عوام 25 یا اس سے زیادہ راتوں تک، بعض اوقات دن رات اور ایک بھی رات کا وقفہ کیے بغیر، میدان میں موجود رہے۔ یہ ایک حیران کن واقعہ اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔
اژهای کے مطابق، عوام کی اس موجودگی نے دشمن کی متعدد سازشوں کو ناکام بنایا اور اسے مایوس کیا۔ دشمن اس عوامی قوت سے غافل تھا اور اس کے پاس ایسی طاقت موجود نہیں تھی، جبکہ ایران اس عظیم قومی سرمایہ سے مالا مال ہے۔
ایران کے چیف جسٹس نے ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن نفسیاتی جنگ، میڈیا کی وسیع سلطنت اور مالی وسائل میں برتری کے باوجود ہمارے ملک کے خلاف فوجی، اقتصادی، ثقافتی، سیاسی اور ذرائع ابلاغ کی جنگیں مسلط کرتا رہا ہے؛ 12 روزہ جنگ سے لے کر رمضان جنگ اور آج تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ ان واقعات کے بعد دنیا کی نظر میں ایران اور اس کے دشمنوں کی حیثیت میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا آج اسلامی ایران اور اس کے عوام دنیا کی نگاہ میں 12 روزہ جنگ سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ باوقار نہیں ہوئے؟ کیا موجودہ دور کے طاغوت اور عالمی مستکبر پہلے سے زیادہ طاقتور ہوئے ہیں یا کمزور؟ کیا ان کی ہیبت نہیں ٹوٹی؟
اژهای نے کہا کہ یہ کامیابی تمام شعبوں کی مشترکہ کوششوں، باہمی ہم آہنگی، احساسِ ذمہ داری اور جہادی جذبے کا نتیجہ ہے۔ اس میں ججوں اور عدالتی عہدیداروں کی کوششیں بھی شامل ہیں، جو انصاف کے قیام و فروغ، عوام کے مسائل حل کرنے، تنازعات کے خاتمے، مظلوموں کو ظالموں سے ان کا حق دلانے، مجرموں کو سزا دینے اور معاشرتی اصلاح کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔
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