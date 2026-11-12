اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مسلح افواج کے سینئر ترجمان جنرل ابوالفضل شکارچی نے امریکی صدر کی دھمکی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی مسلح افواج دشمن کے کسی بھی حملے کا دس گنا زیادہ شدت سے جواب دیں گی۔
تفصیلات کے مطابق جنرل شکارچی نے دفاع مقدس اور مزاحمت کی اقدار کے تحفظ اور اشاعت کے ادارے کی جانب سے دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگ کے دوران انجام دی جانے والی اہم سرگرمیوں اور منصوبوں پر مشتمل نمائش کا دورہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے اس نمائش کو مزاحمت، استقامت اور ایثار و شہادت کی ثقافت کے فروغ کے لیے ایک قیمتی ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگ کے دوران حاصل ہونے والی کامیابیوں سے متعلق منفرد، اختراعی اور تخلیقی نوعیت کی دستاویزات اور شواہد پیش کیے گئے ہیں، جو قابلِ تحسین ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگ کے واقعات کو دستاویزی شکل دینا، ان کی تاریخ مرتب کرنا اور دفاع مقدس کے نمایاں پہلوؤں کو محفوظ کرنا موجودہ اور آنے والی نسلوں دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس نمائش میں ان واقعات کے بعض پہلوؤں کو دیکھا جا سکتا ہے۔
جنرل شکارچی نے مزید کہا کہ دفاع مقدس کی اقدار کے تحفظ اور اشاعت کے ادارے نے ماضی کے تجربات، بالخصوص آٹھ سالہ دفاع مقدس کے دوران سامنے آنے والی کمزوریوں سے سبق سیکھتے ہوئے دوسری اور تیسری مسلط کردہ جنگ میں مسلح افواج اور ملکی اداروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا اور جنگی واقعات کو ریکارڈ اور دستاویزی شکل دینے کے لیے قابلِ قدر اقدامات کیے ہیں۔ یہ عمل اب بھی جاری ہے اور اس کی تکمیل پر کام ہو رہا ہے، جس سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسلح افواج کے مختلف شعبوں میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
امریکہ کی دھمکیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکی دھمکیوں سے کوئی خوف نہیں اور مسلح افواج امریکہ اور صیہونی دشمن کی جانب سے شروع کی گئی دوسری مسلط کردہ جنگ سے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیار ہیں اور ان کے پاس پہلے سے زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر دشمن نے ایک مرتبہ پھر ایران کے خلاف کارروائی اور جارحیت کی کوشش کی تو ایرانی افواج کے نشانے پر موجود دشمن کے مادی اور غیر مادی اثاثوں کو شدید ترین حملوں کا نشانہ بنایا جائے گا، جس سے دنیا حیران رہ جائے گی۔
سینئر ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ 47 برسوں کے دوران ثابت کیا ہے کہ وہ کبھی جارح نہیں رہا اور نہ ہی ہوگا، تاہم کسی بھی جارحیت کے مقابلے میں نہ صرف پوری قوت سے دفاع کرے گا بلکہ ایک طاقتور حملہ آور کے طور پر بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی دفاعی طاقت خطے میں امن و سلامتی کی ضمانت ہے، جبکہ امریکہ کی مجرمانہ فوجی موجودگی خطے اور دنیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ اور صیہونی حکومت کی جارحیت کو تقویت دینے کا ذریعہ ہے۔
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