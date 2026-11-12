اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے سپاہ کی ایرو اسپیس فورس کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں ایران کی میزائل صنعت کو ایمان، شجاعت، جدت اور جہادی طرزِ انتظام کی ایک نمایاں علامت قرار دیا ہے۔
محسن رضائی نے کہا کہ ایران کی میزائل صنعت اب ملک کی دفاعی صلاحیت اور بازدارندگی کے اہم ترین ذرائع میں شامل ہوچکی ہے اور ایران کی خودمختاری و قومی سلامتی کے تحفظ میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سپاہ کی ایرو اسپیس فورس آج مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے دانشمندانہ احکامات اور ہدایات کو اپنی سرگرمیوں کی بنیاد بناتے ہوئے اپنی جنگی تیاریوں کو مسلسل بہتر بنا رہی ہے۔
رضائی کے مطابق، یہ فورس ’’ہر خطرے کا، کسی بھی مقام پر اور جغرافیائی حدود کی پابندی کے بغیر، فوری، مؤثر اور متناسب جواب دینے‘‘ کی حکمتِ عملی پر عمل پیرا ہے اور امریکی و صیہونی دشمن کے خلاف میدانِ جنگ میں قربانی دینے اور نئی حیران کن کارروائیاں انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
انہوں نے سپاہ کی ایرو اسپیس فورس کے نئے میزائل شہر کی رونمائی کو اس غیر معمولی جنگی تیاری کا ایک نمایاں اور قابلِ فخر مظہر قرار دیا۔
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