اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، کاظم غریبآبادی نے عالمی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس (کاپ 31) کے موقع پر صدرِ ایران مسعود پزشکیان کی ترکیہ میں اپنے ہم منصبوں سے ہونے والی سرکاری ملاقاتوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ان ملاقاتوں میں تعلقات اور تعاون کو وسعت دینے، خصوصاً موجودہ حالات کے تناظر میں، نہایت اہم امور زیرِ بحث آئے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مختلف سطحوں پر ممالک کے درمیان یہ ملاقاتیں اور رابطے جاری رہیں گے۔ ان کے بقول، یہ ملاقاتیں یقیناً ایران کے قومی مفادات اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے اصول کو فروغ دینے کے لیے اہم ہیں۔
واضح رہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان گزشتہ روز عالمی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس، کاپ 31 میں شرکت کے لیے ترکیہ کے شہر انطالیہ پہنچے تھے۔
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