بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسرائیلی پارلیمنٹ میں، بنیامین نیتن یاہو کے سیاسی حریف نفتالی بینٹ کے ساتھ، نیتن یاہو کی بیوی سارہ کی تلخ کلامی کی تصاویر سوشل میڈیا پر عرب صارفین کے درمیان وسیع ردعمل کا باعث بنیں: کچھ صارفین نے اسرائیلیوں کا تمسخر اڑایا اور ان پر لعنت بھیجتے ہوئے ان کے لئے باہمی انتشار اور تنازعات میں اضافے کی آرزو کی۔
یہ جھگڑا گذشتہ روز کنیسٹ میں بنیامین نیتن یاہو کی تقریر کے دوران پیش آیا؛ جہاں نفتالی بینٹ نے نیتن یاہو کے قطری مشیروں کا معاملہ اٹھا کر اس کو چیلنج کیا۔
اس کے بعد، ایتامار بن گویر نے بھی بینٹ پر تلخ الفاظ سے حملہ کیا اور سارہ نیتن یاہو تماشائیوں کے حصے سے جھگڑے میں شامل ہوئی اور چیخ چیخ کر اپنے شوہر کے سیاسی حریف سے احتجاج کیا اس جھگڑے سے متعلق تصاویر فوری طور پر عرب صارفین کے ردعمل کا موضوع بن گئیں۔
ذیل میں اس حوالے سے صارفین کے بعض بیانات آ رہے ہیں:
• اے اللہ! انہیں منتشر کر دے اور ان کی صفیں بکھیر دے۔
• بظاہر متحد لگتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى - الحشر-14)
• لگتا ہے "نیشنل جیوگرافک" والے "اینیمل فارم (animal farm)" کی فلم بندی کر رہا ہے۔
• اے خدا، اے بخشنے والے، ان کے درمیان اختلافات کو مزید گہرا کر دے۔
• وہ سانپوں کی طرح، ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں۔
اے خدا، انہیں نابود کر دے اور ہمیں ان کی رسوائی اور ان کے نظام کا خاتمہ دکھا دے۔
• میں خدائے بزرگ و برتر اور عرش کریم کے پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ انہیں منتشر کر دے، ان کی صفیں متفرق کر دے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور ان کی سازشیں ان ہی کے طرف پلٹا دے۔
• یہ معاصر تاریخ میں اسرائیلی کنیست کی جماعتوں کے سرغنوں کا آخری گروپ فوٹو تھا... خیر، چھوڑ دو، جہنم میں جائیں وہ!
• اے خدا، انہیں منتشر کر دے اور ان کی صفیں بکھیر دے۔
• اے خدا، ان کے درمیان آگ پھینک دے اور انہیں اپنے عذاب سے جلا کر راکھ کر دے؛ انہیں منتشر کر دے اور ان کی جمعیت کو بکھیر دے، اے جہانوں کے رب۔
• اے خدا، انہیں منتشر کر دے اور ایسا کام کر دے کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے۔
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ترتیب و ترجمہ: ابو فروہ
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