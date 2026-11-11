اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سید عباس عراقچی نے امریکی حکومت کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بیان پر ردِعمل دیتے ہوئے لکھا:
آٹھ سال قبل مائیک پومپیو جیسا ایک کارٹون نما کردار کہتا تھا کہ اگر ایرانی عوام کچھ کھانا چاہتے ہیں تو انہیں وائٹ ہاؤس کے احکامات کی پیروی کرنا ہوگی۔
آج روبیو جیسا شخص، جس کے ہم وطن کیوبا کے عوام بھی اسی پالیسی کا شکار ہیں، وہی فضول باتیں دہرا رہا ہے۔
عراقچی نے مزید کہا کہ اس پالیسی کے غیر انسانی ہونے سے قطع نظر، اسی طرح کی خوش فہمیاں اور بے بنیاد تصورات ہی امریکہ کی پالیسیوں کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں۔
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