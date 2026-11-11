اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کاپ ۳۱ کے ۳۱ویں اجلاس کے انعقاد سے قبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا:
انہوں نے جنگ کا آغاز کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے۔
اس کے بعد انہوں نے پہلی بار لامرد میں ’پی آر ایس ایم‘ میزائل استعمال کیا۔ اب وہ دھمکیوں کے ذریعے سفارت کاری کرنے کے لیے ’تمام بموں کی ماں‘ استعمال کر رہے ہیں۔
اس طرزِ عمل میں کوئی تضاد نہیں، لیکن یہ شرمناک ہے۔ آخر عالمی امن و سلامتی کو خطرہ کون لاحق کر رہا ہے؟
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