بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے آج (بدھ) 11 نومبر 2026 کو ایک بیان میں ارجنٹائن کی بحریہ اور فضائیہ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے۔
اس بیان میں کہا گیا ہے: چونکہ ارجنٹائن کی حکومت نے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، ایک معاندانہ اقدام میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو، ـ جو اسلامی جمہوریہ ایران کی سرکاری مسلح افواج کے ارکان میں سے ایک ہے، ـ دہشت گرد ادارہ قرار دیا ہے، اسی لئے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے جوابی کاروائی کے اصول کی بنیاد پر ـ اور قانون "امریکہ کی جانب سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیئے جانے کے خلاف جوابی کارروائی" کا حوالہ دیتے ہوئے، جو اپریل سنہ 2019 میں منظور ہؤا اور جس میں واضح کیا گیا ہے: "وہ تمام ممالک جو کسی بھی طرح امریکہ کے اس فیصلے کی پیروی یا حمایت کریں گے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے، وہ جوابی کارروائی کے تحت آئیں گے"، ـ ارجنٹائن کی بحریہ اور ارجنٹائن کی فضائیہ کو مذکورہ قانون اور اس کی دفعات میں شامل سمجھتے ہوئے انہیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہے۔
مذکورہ بیان میں کہا گیا ہے: ظاہر ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے تمام نتائج کی ذمہ داری ارجنٹائن کی حکومت پر ہوگی۔
وزارت خارجہ نے رواں سال یکم مئی 2026 کو ایک بیان میں ارجنٹائن کی حکومت کے اس غیر قانونی اور بلا جواز اقدام کی شدید مذمت کی تھی جس میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی پر بے بنیاد الزام لگایا گیا تھا۔
اس بیان میں کہا گیا تھا: یہ اقدام نہ صرف ارجنٹائن اور ایران کے دو طرفہ تعلقات کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ بین الریاستی تعلقات میں ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔"
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