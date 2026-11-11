اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے چیف جسٹس حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین محسنی اژهای نے شہید حسن طہرانی مقدم کی پندرہویں برسی کے موقع پر ان کے گھر کا دورہ کیا اور شہید کی اہلیہ اور اہلِ خانہ سے ملاقات کی۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہدا کے اہلِ خانہ بھی ان کی مجاہدانہ جدوجہد میں شریک ہوتے ہیں۔ شہید طہرانی مقدم کی اہلیہ بھی بلا شبہ ان کی جدوجہد میں برابر کی شریک ہیں۔ آج ہم شہید طہرانی مقدم اور ان کے ساتھیوں کی گزشتہ دہائیوں کی خدمات کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ سمجھ رہے ہیں۔
محسنی اژهای نے شہید انقلاب کے رہبر کو ایران کی فضائی و خلائی صنعت کا معمار قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ مختلف شعبوں میں اسلامی جمہوری نظام کی طاقت بڑھانے پر زور دیتے تھے۔ اگر ہم سب شہید طہرانی مقدم کی طرح ان ہدایات پر عمل کرتے تو آج ہماری صورتِ حال مختلف ہوتی۔
انہوں نے شہید طہرانی مقدم کی قیادت کے احکامات پر عمل درآمد کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تعمیر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح حضرت نوحؑ کی کشتی کی تعمیر کے دوران بعض لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح ایران میں فضائی و خلائی صنعت کی ترقی کے ابتدائی مراحل میں بھی بعض افراد نے اس کوشش کو ناممکن قرار دیا تھا۔ تاہم آج شہید طہرانی مقدم اور ان کے ساتھیوں کے تیار کردہ میزائل قوم کی طاقت اور دفاع کا اہم ذریعہ بن چکے ہیں۔
ایرانی چیف جسٹس نے کہا کہ شہید طہرانی مقدم کو ایران کے میزائل پروگرام کا بانی کہنا ان کی خدمات کا مکمل احاطہ نہیں کرتا۔ ان کی سب سے بڑی خدمت ایرانی قوم میں خود اعتمادی، خدا پر ایمان اور اللہ کے وعدوں پر یقین پیدا کرنا تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید طہرانی مقدم نے جسمانی طور پر پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کے ساتھ ایمان اور معرفت کی بلندیوں کو بھی حاصل کیا۔
محسنی اژهای نے جنگِ رمضان کے آغاز کے بعد ایرانی عوام کی مسلسل 250 سے زائد راتوں تک سڑکوں اور میدانوں میں موجودگی کو بے مثال قرار دیا اور کہا کہ یہ جوش و جذبہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، شہدا کے پاکیزہ خون، خود اعتمادی اور الٰہی وعدوں پر یقین کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ شہدا کے خون نے ایران کو طاقت عطا کی ہے اور دنیا کی بڑی صنعتی طاقتیں بھی ایران کے ان میزائلوں اور ڈرونز پر رشک کرتی ہیں جو پابندیوں اور اقتصادی دباؤ کے باوجود تیار کیے گئے ہیں۔ دشمن اب ایرانی ہتھیاروں سے ملتے جلتے فوجی سازوسامان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آخر میں انہوں نے ایران کی دفاعی طاقت اور عالمی طاقتوں کے مقابلے میں اس کی استقامت کو قرآن مجید کی اس آیت سے تعبیر کیا: ’’کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آگئیں۔‘‘
محسنی اژهای نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہدا کی یاد زندہ رکھنے، ان کے خون کی حرمت کا پاس رکھنے اور شہید حسن طہرانی مقدم سمیت تمام شہدا کی قربانیوں کے ساتھ ناانصافی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ کا تبصرہ