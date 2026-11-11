اہل بیت(ع) عالمی خبر ایجنسی ابنا کے مطابق، مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے آج (منگل) زور دے کر کہا کہ کئی ماہ قبل سے، ایران کے خلاف جنگ اور سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کے وقت سے، مصری فوجی اس ملک میں موجود ہیں۔
عبدالعاطی نے فرانس 24 ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی عرب کے لیے مصر کی فوجی حمایت کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ قاہرہ کی مدد کا مقصد صرف ریاض کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ مصری فوجی سعودی عرب کی سرحدوں سے آگے نہیں بڑھیں گے اور یمن کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔
مصر کے وزیر خارجہ، جو پیرس میں گروپ سیون کے اجلاس میں شریک ہیں، نے کہا کہ مصری پارلیمنٹ کی جانب سے صدر عبدالفتاح السیسی کو اختیارات سونپنے کا مقصد انہیں یہ اختیار دینا ہے کہ وہ سعودی عرب کی دفاعی صلاحیتوں کی حمایت کے لیے ضروری سمجھے جانے والے اقدامات کرسکیں۔
رواں ماہ 4 آبان کو مصری پارلیمنٹ نے صدر عبدالفتاح السیسی کی اس درخواست کی منظوری دی تھی کہ ریاض کی جانب سے درخواست کیے جانے کی صورت میں انہیں سعودی عرب کی فوجی حمایت کے لیے اختیارات سونپ دیے جائیں۔ اس سے قبل السیسی نے سعودی عرب کی حمایت میں دفاعی اقدامات کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے اختیارات دینے کی درخواست کی تھی۔
اس سے قبل مصری پارلیمنٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ سامح شکری نے اس معاملے پر کہا تھا کہ سعودی عرب کے لیے قاہرہ کی فوجی حمایت کا مطلب یمن پر حملہ کرنا نہیں ہے۔
انہوں نے واضح کیا تھا کہ مصر، انصاراللہ یا کسی دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ قاہرہ جنگ کی روک تھام اور فوجی کارروائیوں سے گریز کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔
مصر کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ان کے ملک کی حمایت صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے، جس میں سعودی عرب کے دفاع کو مضبوط بنانا اور ہتھیاروں اور فوجی اہلکاروں کی فراہمی شامل ہے، تاہم مصری فوجی سعودی عرب اور یمن کے درمیان سرحد عبور نہیں کریں گے۔
عبدالعاطی نے کہا کہ مصر کشیدگی میں کمی کی حمایت کرتا ہے اور بحران کے حل کے لیے فوجی راستوں کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ رابطوں کے تسلسل اور یمن کی جنگ روکنے کی کوششوں پر بھی زور دیا۔
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