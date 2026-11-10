بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے منگل کی شام 'ایکس' پر لکھا:
- فرانسیسی حکومت - جو اپنے ہی عوام کے احتجاج کو سنبھالنا تو دور کی بات، ریفریجریٹرز کا انتظام و انصرام کرنے تک سے عاجز ہے ـ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لئے دوسروں پر الزام لگاتی ہے۔
- جی ہاں، ایران طاقتور ہے؛ لیکن فرانس کے برعکس، ہم اپنی طاقت غزہ میں ہونے والے قتل عام کی حمایت کرنے یا اسکولوں اور ہسپتالوں پر بمباریوں کی حمایت کرنے کے لئے نہیں استعمال کرتے۔
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