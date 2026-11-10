اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکہ نے پیر کے روز ایران کی جانب سے دھمکیاں موصول ہونے کے بعد برطانیہ میں واقع راف میلدنہال ایئر بیس سے اپنے طیارے واپس بلا لیے۔
وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس فوجی اڈے کو کس نوعیت کی دھمکی موصول ہوئی تھی اور آیا واشنگٹن کو کسی فوری خطرے کا سامنا تھا یا یہ عمومی نوعیت کی دھمکی تھی۔
پروازوں کی نگرانی کے اعداد و شمار اور ایک باخبر عہدیدار کے بیان کے مطابق، میلدنہال ایئر بیس سے منسلک دو امریکی فضائی ایندھن بردار طیاروں نے پیر کی صبح سویرے اپنا راستہ تبدیل کیا اور جرمنی کی جانب روانہ ہو گئے۔ بعد ازاں اسی روز کئی دوسرے ایندھن بردار طیارے بھی اس اڈے سے جرمنی اور دیگر مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔
امریکی فضائیہ کے ترجمان نے فوجی سازوسامان کی منتقلی کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا، تاہم ایک بیان میں کہا کہ امریکی طیارے مختلف وجوہات کی بنا پر فوجی اڈوں اور آپریشنل علاقوں کے درمیان منتقل کیے جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اس معاملے پر سوالات کے جواب کے لیے صحافیوں کو امریکی وزارتِ جنگ سے رجوع کرنے کا کہا۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پینٹاگون نے گزشتہ ماہ اپنے بی ون اسٹریٹجک بمبار طیارے بھی برطانیہ کے راف فیرفورڈ ایئر بیس سے واپس امریکہ منتقل کر دیے تھے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق، اس وقت امریکی حکام نے ایران سے منسوب ایک پیچیدہ منصوبے پر تشویش ظاہر کی تھی، جس کا مقصد ڈرونز اور دیگر ذرائع استعمال کرتے ہوئے امریکی پائلٹوں کو ہلاک کرنا اور فوجی طیاروں کو نشانہ بنانا بتایا گیا تھا۔
تہران اس سے قبل اعلان کر چکا ہے کہ ایران پر امریکہ کے کسی بھی حملے کی صورت میں اس کا جواب اور انتقامی کارروائیاں مغربی ایشیا سے باہر تک پھیل سکتی ہیں۔
دوسری جانب امریکی کانگریس کے اعلیٰ عہدیداروں کے پیر کے روز ہونے والے اجلاس سے باخبر ایک شخص نے بتایا کہ اس اجلاس میں نام نہاد ’’گروپ آف ایٹ‘‘ کے ارکان کو ایران کی دھمکیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ یہ گروپ کانگریس کے اعلیٰ سیاسی اور انٹیلی جنس رہنماؤں پر مشتمل ہے، جنہیں قومی سلامتی کے خفیہ معاملات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔
امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس جی کلیٹن نے بھی گزشتہ اکتوبر میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران مشرقِ وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کے ’’ترقی یافتہ مراحل‘‘ میں ہے۔ انہوں نے اس دعوے کو خطے کے بعض مراکز اور سفارتی مشنز سے امریکی سفارت کاروں کے اچانک انخلا کی وجوہات میں سے ایک قرار دیا تھا۔
اسی سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پیر کے روز ایران کی دھمکیوں سے متعلق خدشات کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا: ’’ہم نے لوگوں کو خطرے کی حدود سے دور منتقل کرکے اس مسئلے سے نمٹ لیا ہے۔‘‘
ان پیش رفتوں سے باخبر ایک امریکی عہدیدار نے مزید بتایا کہ راف میلدنہال اور راف لیکن ہیتھ، دونوں فوجی اڈوں پر سکیورٹی الرٹ کی سطح بڑھا کر ’’چارلی‘‘ کر دی گئی ہے۔ یہ دونوں اڈے امریکی فوج استعمال کرتی ہے۔ سکیورٹی الرٹ کی یہ سطح اس وقت نافذ کی جاتی ہے جب انٹیلی جنس معلومات سے کسی ممکنہ دہشت گردانہ کارروائی کا خطرہ ظاہر ہو۔
دریں اثنا، امریکی حکام اور ذرائع ابلاغ کی جانب سے ایران سے منسوب دھمکیوں کے بارے میں مسلسل دعوے ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب واشنگٹن ایران پر دوبارہ فوجی حملے کے امکان کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ آزادانہ اور قابلِ جانچ شواہد پیش کیے بغیر ایسے دعوے کرنا، تہران کے خلاف منفی فضا قائم کرنے، ایران کو ایک خطرناک ملک کے طور پر پیش کرنے اور امریکہ کی ممکنہ فوجی کارروائیوں کے جواز کے لیے عوامی رائے اور سیاسی ماحول تیار کرنے کی کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔
تاہم، کانگریس کے حالیہ وسط مدتی انتخابات میں اپنی جماعت کی شکست کے بعد ٹرمپ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ٹرمپ نے پیر کے روز سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہونے کا امکان ’’بعید‘‘ ہے۔ چند گھنٹے بعد وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہا: ’’فی الحال فوجی کارروائی زیادہ ضروری دکھائی نہیں دیتی۔‘‘
امریکی صدر نے اپنے مؤقف کی وضاحت کرتے ہوئے ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت اور مشرقِ وسطیٰ میں واشنگٹن کے اتحادیوں کی اس ترجیح کا حوالہ دیا کہ فوجی تصادم بڑھانے کے بجائے ایران کی تجارتی ناکہ بندی جاری رکھی جائے۔
تاہم، ٹرمپ نے ایک اور پیغام میں لکھا: ’’اگر مشرقِ وسطیٰ کی صورتِ حال میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو امریکہ مکمل طور پر تیار اور مسلح ہے اور کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔‘‘
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