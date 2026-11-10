اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے وزیراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کے واشنگٹن میں حالیہ مذاکرات کے نتائج سے متعلق متضاد بیانات نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے مستقبل کے بارے میں دو مختلف بیانیے سامنے رکھ دیے ہیں۔
ایک طرف دوحہ معاہدے تک پہنچنے اور خطے میں امن کے قیام کے لیے مثبت بات چیت کی بات کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ قطر اور خطے کے بعض دوسرے ممالک ایران کا زمینی اور سمندری محاصرہ برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔
قطر کا مؤقف؛ معاہدے اور امن کے لیے مثبت بات چیت
قطر کے وزیراعظم نے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے نائب جے ڈی وینس سے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے مستقبل سے متعلق ہونے والی مشاورت کو مثبت قرار دیا۔
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے لکھا:
’’ہم نے خطے کی صورتحال اور امریکہ و ایران کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر گفتگو کی۔ معاہدے تک پہنچنے اور خطے میں امن قائم کرنے کے حوالے سے مثبت تبادلۂ خیال پر ہم شکر گزار ہیں۔‘‘
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ بھی اس سے قبل قطر کے وزیراعظم کے ساتھ اپنی گفتگو کو ’’بہترین‘‘ قرار دے چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملاقات میں ایران سے متعلق متعدد امور پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
ٹرمپ کا مختلف دعویٰ؛ قطر ایران کا محاصرہ جاری رکھنے کا حامی
قطر کے وزیراعظم کی جانب سے مذاکرات آگے بڑھانے اور معاہدے تک پہنچنے پر زور دیے جانے کے باوجود ٹرمپ نے پیر کے روز ایک مختلف مؤقف اختیار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ قطر اور خطے کے دیگر عرب ممالک ایران کا محاصرہ جاری رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ٹروتھ سوشل‘‘ پر ایک پیغام اور وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا:
’’قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت اور دیگر ممالک موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، وہ تاریخ کے بے مثال وسیع سمندری محاصرے کو جاری رکھنے اور نئے آپریشن ’آہنی دروازہ‘ کو بھی برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔‘‘
ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کا زمینی اور سمندری محاصرہ جاری رہے گا اور مذکورہ ممالک ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے معاملے پر متفق ہیں۔
ایک ملاقات، دو مختلف بیانیے؛ مذاکرات یا دباؤ میں اضافہ؟
قطر کے وزیراعظم اور امریکی صدر کے بیانات کا تقابلی جائزہ واشنگٹن میں ہونے والی مشاورت کے بارے میں دونوں فریقوں کے مؤقف میں نمایاں فرق کو ظاہر کرتا ہے۔
ایک طرف دوحہ مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے خطے میں امن کے قیام کے لیے معاہدے کی ضرورت پر زور دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ یہی ملک خطے کی دیگر حکومتوں کے ساتھ مل کر ایران کا محاصرہ اور اس پر دباؤ جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔
اگرچہ معاہدے کی کوشش اور دباؤ کی حمایت ہر صورت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتیں، تاہم ترجیحات اور مذاکرات کے نتائج سے متعلق دونوں فریقوں کے بیانات میں واضح فرق نے اس بارے میں سوالات پیدا کردیے ہیں کہ واشنگٹن میں اصل میں کیا بات چیت ہوئی اور امریکی دباؤ کی پالیسی کے حوالے سے قطر کس حد تک اتفاق رکھتا ہے۔
خاص طور پر اس لیے کہ قطر کے وزیراعظم نے اپنے بیان میں امن کی کوششوں کا ذکر کیا، جبکہ ٹرمپ نے ان کوششوں کی تفصیلات بتائے بغیر ایران کے محاصرے کو جاری رکھنے کے لیے علاقائی ممالک کی حمایت کا دعویٰ کیا۔
اب بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا ایران کا محاصرہ جاری رکھنے میں قطر کی حمایت سے متعلق ٹرمپ کا دعویٰ دوحہ کے حقیقی مؤقف کی عکاسی کرتا ہے یا امریکی صدر واشنگٹن میں ہونے والی مشاورت کا ایک مختلف بیانیہ پیش کرکے ایران کے خلاف دباؤ کی پالیسی کو علاقائی ممالک کی حمایت یافتہ حکمت عملی کے طور پر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
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