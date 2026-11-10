اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صیہونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے روزانہ رابطے کرکے ایران کے خلاف فوجی حملے دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق، اس مطالبے کو وائٹ ہاؤس کے اندر اور باہر بعض عہدیداروں کی مخالفت کا سامنا ہے۔
فنانشل ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات سے واقف ایک ذریعے نے بتایا: ’’نیتن یاہو ہر روز ٹرمپ کو فون کرتے ہیں اور جنگ دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اندر اور باہر وہ لوگ جو جنگ نہیں چاہتے، اس مطالبے کی مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔‘‘
رپورٹ کے مطابق، عرب ممالک کے رہنماؤں نے بھی ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھانے کے بجائے سفارتی راستہ اختیار کریں اور ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ان رہنماؤں میں قطر کے امیر، سعودی ولی عہد، متحدہ عرب امارات کے صدر اور ترکی کے صدر شامل ہیں۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق، نیتن یاہو کے ٹرمپ سے رابطے ایسے وقت میں جاری ہیں جب امریکہ ایران کے خلاف محدود حملے بھی کر رہا ہے۔ 3 اور 6 نومبر کو قشم جزیرے کو امریکی میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ نے 6 نومبر کے حملے کا براہِ راست ذکر کیے بغیر ایک نئے حملے کی تصدیق کی۔ انہوں نے فلوریڈا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کے ایک فضائی دفاعی نظام کو مختصر وقت میں ناکارہ بنا دیا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کے ساتھ جنگ امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست کی اہم وجوہات میں سے ایک بن گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل میں حالیہ انتخابات کے بعد لیکوڈ پارٹی پارلیمان میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس کے باعث نیتن یاہو کو بھی سیاسی بحران کا سامنا ہے۔
فنانشل ٹائمز نے مزید بتایا ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایران کے خلاف حکمت عملی پر بات چیت کی تھی۔ امریکی حکام نے ویب سائٹ آکسیوس سے گفتگو میں اس رابطے کو ’’دوٹوک اور بے لاگ‘‘ قرار دیا ہے۔
وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کے مطابق، امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج سامنے آتے ہی نیتن یاہو نے ایران پر فوری حملے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم ٹرمپ نے مذاکرات کو مزید وقت دینے کا فیصلہ کیا۔
نیتن یاہو کی جانب سے حملے دوبارہ شروع کرنے کے مطالبے کے باوجود ٹرمپ نے پیر کے روز دعویٰ کیا کہ ایران پر نئے حملوں کا امکان کم ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا: ’’ایران کی فوجی طاقت عملاً ختم ہوچکی ہے۔ ہم صرف موجودہ صورتحال برقرار رکھے ہوئے ہیں۔‘‘
ٹرمپ نے یہ بیان قطر کے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد دیا، جس میں جنگ کے خاتمے کے لیے مجوزہ مسودے پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔
اس تجویز کی شرائط کے مطابق، ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اس کی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کردے تو وہ آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی آزادانہ آمدورفت کی ضمانت دے گا۔ تہران نے بیرون ملک اپنے منجمد اثاثے آزاد کرنے اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس معاہدے میں جوہری معاملہ بھی شامل ہوگا۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکی کے رہنما ان عہدیداروں میں شامل ہیں جنہوں نے ٹرمپ سے رابطوں کے دوران انہیں مذاکرات جاری رکھنے اور ایران پر نئے حملوں سے گریز کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
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