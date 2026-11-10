اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین میں شیعہ علمائے دین کے خلاف عدالتی کارروائی کے دوران سکیورٹی اداروں نے گرفتاریوں، چھاپوں اور شہریوں کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کرنے کی نئی مہم شروع کردی ہے۔ اس دوران ماتم السنابس کے سربراہ سمیت 25 شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، سکیورٹی فورسز نے 8 نومبر کو طلبی اور پوچھ گچھ کے بعد ماتم السنابس کے سربراہ حاج حسن المعلمہ، اس ماتم کے انتظامی امور کے ذمہ دار حاج احمد عید، سید علی ابراہیم، حسین علی مہدی، حسین میرزا الحلی اور سعید محمد سعید کو گرفتار کرلیا۔
اسی طرح علاقے ابو صبیع میں تعاقب کے بعد حسن محمد جاسم، صادق جعفر المحاری اور سید محمد ہاشم کو حراست میں لیا گیا۔ علاقے بنی جمرہ میں بھی سکیورٹی فورسز نے ایک حجام کی دکان پر چھاپہ مار کر دو نوجوانوں محسن عیسیٰ زید اور رضا زکریا آدم کو گرفتار کرلیا۔ محمود سعید الشیخ اور علی محسن المؤذن کو بھی 8 نومبر کو ان کے گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔
اس سے قبل 7 نومبر کو احمد زین الدین اور عبدالقادر الفتلاوی کو علاقے القریہ سے نامعلوم حالات میں گرفتار کیا گیا تھا۔
بحرینی حکام نے 6 نومبر کو بھی محمد ہادی، حسین موسیٰ الریس، علی الاسکافی، عباس علی عباس الدقاق، حسین عزیز الشملان اور حسین عبداللہ کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کرنے کے بعد گرفتار کرلیا تھا۔
اس سے پہلے 5 نومبر کو علاقے الدراز سے دو بھائیوں علی حسین فتیل اور محمد حسین فتیل کے علاوہ علی احمد فتیل، سید جعفر المحفوظ اور سید علی الغریفی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔
یہ گرفتاریاں ایسے وقت میں کی جارہی ہیں جب بحرین میں شیعہ علمائے دین کے خلاف عدالتی کارروائی کے ساتھ سکیورٹی اقدامات بھی سخت کیے جارہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق، حالیہ کارروائیوں کا ہدف ایسے شہری ہیں جنہوں نے علمائے دین کے خلاف مقدمات کی سماعت پر احتجاج کیا یا ان کی رہائی کے مطالبے کی حمایت میں سرگرمیاں انجام دیں۔
رپورٹ شائع کرنے والے ذرائع کے مطابق، یہ صورتحال سکیورٹی کارروائیوں کے دائرے میں اضافے اور علمائے دین کی حمایت میں کسی بھی عوامی تحریک کو روکنے کی کوششوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
آپ کا تبصرہ