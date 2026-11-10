اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صیہونی فوج نے مسلسل 397ویں روز غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ اس دوران مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر چھاپے، گرفتاریاں اور کارروائیاں بھی جاری رہیں، جن کے نتیجے میں ایک فلسطینی بچہ شہید ہوگیا۔ اسی دوران مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی آبادکاری کی سرگرمیوں میں شدت آگئی اور مسجد الاقصیٰ کے صحنوں سمیت تاریخی بازاروں پر بھی دھاوے بولے گئے۔
غزہ میں جنگ بندی کی مزید خلاف ورزیاں
غزہ کی پٹی میں صیہونی فوج نے آج منگل کی صبح سے شرم الشیخ میں طے پانے والی جنگ بندی کی مزید 9 خلاف ورزیاں کیں۔ ان میں المغازی پناہ گزین کیمپ کے مشرقی حصے میں رہائشی مکانات کو مسمار کرنے کی تین کارروائیاں اور کیمپ کے علاوہ دیرالبلح شہر کے مشرقی علاقوں پر توپ خانے سے گولہ باری شامل تھی۔
خان یونس کے ساحل پر صیہونی جنگی کشتیوں نے ماہی گیروں کی کشتیوں پر شدید فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک ماہی گیر زخمی ہوگیا جبکہ دو کشتیاں تباہ ہوکر آگ کی لپیٹ میں آگئیں۔
خان یونس کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں بھی توپ خانے سے گولہ باری کی گئی، صوتی بم پھینکے گئے، زرعی زمینوں اور کھیتوں کو تباہ کیا گیا اور اللیمون اسٹریٹ کے قریب آگ لگ گئی۔ ان حملوں میں صیہونی فوج کی فائرنگ سے ایک خاتون سمیت دو افراد زخمی ہوئے۔
یہ خلاف ورزیاں ایسے وقت میں ہوئیں جب صیہونی دشمن نے پیر کے روز بھی جنگ بندی کی 17 خلاف ورزیاں کی تھیں، جن کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور 27 دیگر زخمی ہوگئے تھے۔
مغربی کنارے میں 14 سالہ فلسطینی شہید
مقبوضہ مغربی کنارے میں نابلس کے شمال مغرب میں واقع گاؤں برقہ پر صیہونی فوج کے دھاوے کے دوران فائرنگ سے 14 سالہ فلسطینی لڑکا معتز ایاد دغلس شہید ہوگیا۔ اس واقعے میں دو دیگر فلسطینی شہری بھی جنگی گولیوں سے زخمی ہوئے، جبکہ قابض فوج نے تیسرے زخمی تک امدادی ٹیموں کو پہنچنے سے روک دیا۔
اسی دوران مختلف علاقوں میں چھاپوں اور گرفتاریوں کی وسیع کارروائیاں کی گئیں۔ نابلس سے رہنما اور سابق اسیران عدنان عصفور، ابراہیم شواہنہ اور نہاد شقیرات کو گرفتار کیا گیا۔
رام اللہ کے علاقے المغیر سے ایک لڑکی سمیت چار فلسطینی شہریوں، قلقیلیہ کے علاقوں سنیر یا اور حبلیہ سے تین نوجوانوں اور الخلیل سے ایک شہری کو بھی گرفتار کیا گیا۔
صیہونی فوج نے بیت لحم کے مشرق میں واقع مسجد الزیر پر بھی دھاوا بولا اور نمازیوں کو نماز فجر ادا کرنے سے روک دیا۔ انہیں کئی گھنٹوں تک حراست میں رکھا گیا۔
مسجد الاقصیٰ اور تاریخی بازار پر آبادکاروں کا دھاوا
مقبوضہ بیت المقدس میں صیہونی آبادکاروں نے صیہونی فوج کی سخت سکیورٹی میں مسجد الاقصیٰ کے صحنوں پر دھاوا بولا اور وہاں تلمودی رسومات ادا کیں۔
اسی دوران درجنوں صیہونی آبادکاروں نے مسجد الاقصیٰ کے قریب واقع تاریخی قطانین بازار میں عبرانی مہینے کے آغاز کی مناسبت سے شور شرابے کے ساتھ جشن منایا۔ انہوں نے بگل بجائے اور صیہونی ریاست کے پرچم لہرائے۔
یہ اقدامات مقبوضہ بیت المقدس کے قدیم شہر کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے اور وہاں یہودیانے کے منصوبوں کو مستحکم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔
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