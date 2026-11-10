اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روسی خبر رساں ادارے ریانووستی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی جیرڈ کوشنر نے ابوظبی میں سہ فریقی مذاکرات کے دوران یوکرین کے بحران کے حل کے لیے واشنگٹن کے عزم پر زور دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ بات چیت روس، یورپ اور یوکرین کے درمیان ایک نئے سکیورٹی نظام کی تشکیل کا باعث بنے گی۔
کوشنر نے ابوظبی میں روس، امریکہ اور یوکرین کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کے آغاز پر کہا کہ انہیں امید ہے کہ تینوں ملکوں کے وفود کے درمیان بات چیت آزادانہ، واضح اور تعمیری ہوگی۔
انہوں نے روسی اور یوکرینی وفود کے درمیان موجود اختلافات کی نشاندہی کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جاری مذاکرات کھل کر بات چیت اور بحران کے حل کی جانب پیش رفت کا راستہ ہموار کریں گے۔
امریکی صدر کے خصوصی ایلچی نے کہا کہ ٹرمپ اب بھی یوکرین کے مسئلے کے حل کے لیے پُرعزم ہیں۔ ان کے بقول، انہیں توقع ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں روس، یورپ اور یوکرین کے درمیان ایک نیا سکیورٹی نظام تشکیل پائے گا۔
اجلاس کے آغاز پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے بھی امریکہ کو مذاکرات میں شریک تمام فریقوں کا ایک بڑا اتحادی قرار دیا۔
دوسری جانب روسی صدر کے معاون اور مذاکرات میں روسی وفد کے سربراہ ولادیمیر میدنسکی نے امید ظاہر کی کہ ابوظبی میں ہونے والی بات چیت سے روس اور یوکرین کے عوام کے مفادات کے مطابق بحران کے حل کی جانب پیش رفت ہوگی۔
روس، امریکہ اور یوکرین کے درمیان سہ فریقی مذاکرات منگل 19 آبان 1405 (10 نومبر 2026) کو ابوظبی میں شروع ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔
کوشنر نے مذاکرات شروع ہونے سے قبل بھی بتایا تھا کہ ان بات چیت میں چار بنیادی امور پر توجہ دی جائے گی: لڑائی کا خاتمہ، جنگ کے بعد سکیورٹی ضمانتوں کی تیاری، یوکرین کی معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ بندی اور انسانی ہمدردی کے اقدامات کو آگے بڑھانا۔ انہوں نے نئے تنازعات کے خطرے کو کم کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
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