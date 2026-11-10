اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، نئی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ کے خلاف وسیع پیمانے پر چلائی جانے والی اسلام مخالف تشہیری مہم کا بنیادی محرک اور منبع صیہونی ریاست تھی۔
یہ مہم محققین مارک اوون جونز اور سوہان ڈی سوزا نے بے نقاب کی۔ ان کے مطابق، یہ مہم 2024 کے برطانوی پارلیمانی انتخابات سے قبل اور اسی سال کے اواخر میں ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے فسادات کے دوران اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اس مہم میں بڑے پیمانے پر معاوضہ دے کر ایسے اشتہارات چلائے گئے جن میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ قطر کی سرپرستی میں اسلام برطانیہ پر قبضہ کر رہا ہے۔
مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق، ان دونوں محققین نے ویب سائٹ ’’دی نرو‘‘ پر شائع ہونے والے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ 2024 سے 2026 کے درمیان برطانیہ کو نشانہ بنانے والی اس مہم کے مواد کو 15 کروڑ 40 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا۔
محققین نے بتایا کہ برطانیہ میں اس مہم کے اشتہارات کی پہلی لہر 2024 کے پارلیمانی انتخابات سے چند ماہ قبل شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ساوتھ پورٹ میں قتل کے واقعے کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلاف فسادات پھوٹنے سے پہلے کے موسم سرما اور بہار میں بھی ان اشتہارات کے ذریعے برطانیہ کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا۔
تحقیقات کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مہم کے لیے ویڈیوز کی تدوین کا کام مقبوضہ فلسطین میں موجود ایک مستقل انٹرنیٹ پروٹوکول (آئی پی) ایڈریس سے منسلک تھا۔
ٹیلی گرام پر اس مہم کے مختلف چینلز سے حاصل کی گئی 78 ویڈیو فائلوں کے ڈیٹا کا مزید جائزہ لینے سے فولڈرز، ڈرائیوز اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے منصوبوں میں عبرانی زبان کے نام، القاب اور الفاظ سامنے آئے۔ اس کے علاوہ صارفین کے نام اور میک کمپیوٹرز کے ماڈل شناختی کوڈز بھی ملے۔
محققین کے مطابق، ونڈوز کے ایک صارف اکاؤنٹ سے حاصل کردہ ڈیٹا سے ظاہر ہوا کہ 22 سے 27 اکتوبر کے درمیان کمپیوٹر کی ٹائم زون سیٹنگ سعودی عرب کے وقت (UTC+3) سے تبدیل کرکے (UTC+2) کر دی گئی تھی۔ یہ تبدیلی صیہونی ریاست میں موسم سرما کے وقت کے آغاز کے مطابق تھی۔
اگرچہ اسی ہفتے کے اختتام پر لبنان اور فلسطینی علاقوں میں بھی گھڑیاں تبدیل کی گئی تھیں، تاہم کام کے انداز، مہم میں پیش کیے گئے بیانیے، آئی پی ایڈریس اور عبرانی زبان کے نشانات کو مدنظر رکھتے ہوئے شواہد صیہونی ریاست کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔
جولائی 2024 میں ساوتھ پورٹ شہر میں ایکسل روداکوبانا نامی شخص کے ہاتھوں تین کم عمر بچیوں کے قتل کے بعد برطانیہ کے مختلف شہروں اور علاقوں میں مسلمانوں اور نسلی اقلیتوں کے خلاف پُرتشدد فسادات پھوٹ پڑے تھے۔
اس قتل کے بعد شروع ہونے والی اسلام مخالف مہم کے دوران جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ قتل کا ملزم روداکوبانا مسلمان تھا۔
محققین نے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر غلط معلومات کی تشہیر نے ان فسادات کو ہوا دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس صورت حال پر برطانیہ کے اس وقت کے وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ اپنے پلیٹ فارمز پر نفرت انگیزی کو فروغ پانے کی اجازت کیوں دے رہی ہیں۔
اسلام مخالف پیغامات پھیلانے والے فیس بک صفحات نے 2024 میں اشتہارات پر پانچ لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ خرچ کیے۔ محققین نے اسے برطانیہ کے خلاف رسائی اور تشہیری اخراجات کے لحاظ سے سب سے بڑا خفیہ اثرانداز ہونے والا آپریشن قرار دیا ہے۔
یہ مہم 2025 اور 2026 میں بھی فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر جاری رہی۔
اس مہم کے تحت ایسے اشتہارات چلائے گئے جن میں برطانیہ پر ایک مبینہ ’’حملے‘‘ سے خبردار کیا جاتا اور دعویٰ کیا جاتا تھا کہ قطر برطانیہ کو اسلامی رنگ دے رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تصاویر بھی استعمال کی گئیں، جن میں برطانوی پارلیمنٹ کے قریب ایک بڑی مسجد اور بگ بین کے سامنے قطر کا پرچم دکھایا گیا تھا۔
اس مہم میں کئی مختصر دستاویزی سلسلے بھی شامل تھے۔ ان میں سے ایک برطانوی شہر بریڈفورڈ کے بارے میں تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ مغربی یارکشائر کے اس شہر پر مسلمان تارکین وطن نے قبضہ کر لیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق، اکتوبر 2024 کے بعد برطانیہ کو نشانہ بنانے والے اشتہارات اور ویڈیوز کو ڈھائی کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا۔
فروری 2026 میں یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بھی جاری کی گئیں جن میں کسی ثبوت کے بغیر دعویٰ کیا گیا کہ قطر مئی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے ایک آزاد مسلمان امیدوار کی حمایت کر رہا ہے۔
اگرچہ ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں جن سے ثابت ہو کہ اسرائیل براہ راست اس مہم میں ملوث تھا، تاہم صیہونی حکومت کے بعض وزرا نے برطانیہ کی انتہا پسند دائیں بازو کی شخصیات سے قربت اختیار کی اور مسلمانوں کے خلاف بیانیے کو فروغ دیا۔
صیہونی حکومت کی کابینہ میں بیرون ملک یہودی امور کے وزیر امیخائی شیکلی نے برطانیہ کے انتہا پسند دائیں بازو کے کارکن ٹامی رابنسن، جن کا اصل نام اسٹیون یاکسلی لینن ہے، کی حمایت کی اور انہیں مقبوضہ فلسطین آنے کی دعوت بھی دی۔
شیکلی نے گزشتہ موسم گرما میں ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا: ’’یہود دشمنی ایک عام یورپی یا امریکی شہری کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اسلام کی انتہا پسندی ان کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے؛ اس لیے ہمیں اس معاملے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔‘‘
نیویارک ٹائمز نے جون 2024 میں رپورٹ کیا تھا کہ مقبوضہ فلسطین سے باہر یہودی امور کی وزارت نے شیکلی کی سربراہی میں ایک تشہیری مہم پر 20 لاکھ ڈالر خرچ کیے تھے۔ اس مہم کے ذریعے امریکہ کے شہریوں کو اسرائیل کے حق میں پیغامات کے ذریعے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔
تحقیقات کے مطابق، اس مہم کا دائرہ صرف امریکہ تک محدود نہیں تھا بلکہ یورپ کے دیگر ممالک کو بھی اسلام مخالف، تارکین وطن مخالف اور قطر مخالف نظریات کے فروغ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
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