اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، روس کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شوئیگو نے دولت مشترکہ کی آزاد ریاستوں کے رکن ممالک کی سلامتی کونسلوں کے سیکریٹریز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولینڈ اور بحیرہ بالٹک کے خطے کے ممالک میں نیٹو کا فوجی ڈھانچہ منظم انداز میں جدید بنایا جا رہا ہے اور اسے وسعت دی جا رہی ہے۔
خبر رساں ایجنسی نووستی کے مطابق، انہوں نے مزید کہا کہ روس اور بیلاروس کی فضائی حدود کے اوپر مسلسل تکنیکی جاسوسی کی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ سرحدی علاقوں میں بھی باقاعدگی سے اشتعال انگیز سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔
سرگئی شوئیگو کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب روس گزشتہ چند برسوں سے اپنی مغربی سرحدوں کے ساتھ نیٹو کی فوجی طاقت میں غیر معمولی اضافے پر تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے۔
دوسری جانب روسی وزارت خارجہ متعدد بار واضح کر چکی ہے کہ روس نیٹو کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم وہ مغربی ممالک سے توقع رکھتا ہے کہ وہ یورپ کو عسکری بنانے کی پالیسی ترک کر دیں۔
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