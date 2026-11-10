اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، قطر کی وزارت خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے سفارتی حل تک پہنچنے کے حوالے سے مثبت اشارے ملے ہیں۔
تاہم دوحہ نے کسی معاہدے کے قریب ہونے کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا اور کہا کہ جب تک کسی معاہدے کا عمومی خاکہ حتمی شکل اختیار نہیں کر لیتا، اس وقت تک دو روزہ تجویز یا مذاکرات کی تفصیلات کے بارے میں وضاحت نہیں کی جا سکتی۔
آبنائے ہرمز کی بندش کے نتائج پر انتباہ
قطر کی وزارت خارجہ نے موسم سرما کی آمد کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان بحران کی قیمت مزید بڑھ سکتی ہے، جس کے سنگین اثرات خاص طور پر کمزور ممالک پر مرتب ہوں گے۔
وزارت خارجہ نے مزید خبردار کیا کہ اس صورت حال سے توانائی کا بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ قطر نے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز کے راستے بحری آمدورفت کی آزادی جلد از جلد بحال کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔
اختلافات کم کرنے کے لیے سفارتی رابطے جاری
قطر کی وزارت خارجہ نے زور دیا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بحران سے متعلق غیر یقینی صورت حال ختم کرنے کے لیے اس کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ وزارت کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات مثبت رہی اور اس میں مذاکرات کو آگے بڑھانے اور اختلافات کم کرنے پر توجہ دی گئی۔
دوحہ کے مطابق تہران کے دورے کے بعد علاقائی سطح پر بھی مشاورت کی گئی، جس کے نتیجے میں قطر کے وزیراعظم کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔
قطر نے کہا کہ وہ مذاکرات کے عمل کی حمایت کرتا ہے اور ایران سے متعلق ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ مل سکے۔ اس ملک نے مزید کہا کہ وہ ہر صورت میں پُرامن حل تک پہنچنے کے راستے کھلے رکھے گا۔
قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان کے ایک اور حصے میں یمن کی جنگ کے حوالے سے سعودی عرب کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔
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