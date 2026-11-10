اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی قومی حکمت تحریک کے سربراہ سید عمار حکیم نے بغداد میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطے میں کشیدگی بڑھنے کے خطرناک نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے اثرات علاقائی اور عالمی سلامتی و معیشت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔
سید عمار حکیم نے عراق میں بین الاقوامی اتحاد کے فوجی مشن کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورت حال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اور باہمی مفاہمت کے ذریعے اس مشن کا خاتمہ عراق کی صورت حال میں بہتری اور عالمی برادری کی جانب سے اس حقیقت کو تسلیم کیے جانے کی علامت ہے۔
انہوں نے انٹیلی جنس سرگرمیاں جاری رکھنے اور انہیں مزید مؤثر بنانے کے ساتھ ساتھ عراقی معاشرے اور اس کے مختلف طبقات میں اعتماد اور اطمینان کی فضا مضبوط کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
عمار حکیم نے علاقائی استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا کہ کشیدگی میں اضافے کے نتائج خطے اور عالمی سطح پر سلامتی اور معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشیدگی پر قابو پانے اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے مزید کوششیں کی جائیں۔
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