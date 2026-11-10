اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے درمیان ملاقات سے متعلق قیاس آرائیاں اور میڈیا رپورٹس کی کوئی حقیقت نہیں۔
عراقچی نے حالیہ سفارتی سرگرمیوں، قطر کے وزیراعظم کے دورۂ واشنگٹن اور امریکی انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھنے کے لیے عوامی رائے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ امریکی شہری ایران کے خلاف جنگ کے مخالف ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا ملک اسرائیلی حکومت کی حمایت میں بار بار جنگوں میں الجھتا رہے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹرمپ کو بہت پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ہی آئندہ کامیاب ہو سکیں گے۔
عراقچی نے ایرانی خبر رساں ادارے ارنا سے گفتگو میں مزید کہا کہ جلد ہی ٹرمپ کو یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ پابندیوں اور اقتصادی دباؤ کے معاملے میں بھی انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ نہ فوجی کارروائیوں سے ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی پابندیوں میں اضافے سے۔ مسئلے کا واحد حل احترام کی زبان اختیار کرنا، سفارت کاری کو موقع دینا اور ایران کے مطالبات و شرائط پر عمل کرنا ہے، جو دو روزہ منصوبے میں پیش کی گئی ہیں اور اب بھی مذاکرات کی میز پر موجود ہیں۔
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