اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اہلِ بیت انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ نیتن یاہو اپنے روزانہ رابطوں میں ٹرمپ سے ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
بات چیت سے واقف ایک ذریعے نے فنانشل ٹائمز کو بتایا کہ نیتن یاہو ہر روز ٹرمپ کو فون کرکے جنگ دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کے اندر اور باہر جنگ کے مخالف حلقے اس مطالبے کی مزاحمت کر رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، عرب ممالک کے رہنماؤں نے بھی ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھانے کے بجائے سفارت کاری کا راستہ اختیار کریں اور ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ان رہنماؤں میں قطر کے امیر، سعودی ولی عہد، متحدہ عرب امارات کے صدر اور ترکیہ کے صدر شامل ہیں۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق، نیتن یاہو کے یہ رابطے ایسے وقت میں جاری ہیں جب امریکا کی جانب سے ایران کے خلاف محدود حملوں کا سلسلہ برقرار ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے جزیرے قشم کو 3 اور 6 نومبر کو امریکی میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ نے 6 نومبر کے حملے کا براہِ راست ذکر کیے بغیر ایک نئے حملے کی تصدیق کی اور دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے مختصر وقت میں ایران کا ایک دفاعی نظام ناکارہ بنا دیا۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی ناکامی کی اہم وجوہات میں شامل رہی، جبکہ نیتن یاہو کو بھی اسرائیل کے حالیہ انتخابات میں ان کی جماعت لیکوڈ کے پارلیمانی اکثریت حاصل نہ کر پانے کے بعد سیاسی مشکلات کا سامنا ہے۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق، گزشتہ ہفتے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان ایران سے نمٹنے کے طریقہ کار پر بھی بات ہوئی۔ امریکی حکام نے ویب سائٹ ایکسیوس کو اس رابطے کو کھل کر اور دوٹوک انداز میں ہونے والی گفتگو قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کے حکام کے مطابق، امریکی وسط مدتی انتخابات کے نتائج سامنے آتے ہی نیتن یاہو نے ایران پر فوری حملے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم ٹرمپ نے مذاکرات کو مزید وقت دینے کا فیصلہ کیا۔
دوسری جانب، ٹرمپ نے پیر کے روز دعویٰ کیا کہ ایران پر نئے حملوں کا امکان کم ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ایران کی فوجی طاقت عملاً ختم ہو چکی ہے اور امریکا فی الحال موجودہ صورتحال برقرار رکھے ہوئے ہے۔
یہ بیان قطر کے وزیرِاعظم سے ملاقات کے بعد سامنے آیا، جس میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک مجوزہ مسودے پر بھی بات ہوئی۔
رپورٹ کے مطابق، اس مجوزہ سمجھوتے کے تحت ایران نے امریکی بحری ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آزادانہ آمدورفت کی ضمانت دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تہران نے بیرونِ ملک منجمد اپنے اثاثوں کی رہائی اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے، جس میں جوہری معاملہ بھی شامل ہوگا۔
فنانشل ٹائمز کے مطابق، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے رہنماؤں نے بھی ٹرمپ سے رابطوں میں انہیں مذاکرات جاری رکھنے اور ایران پر نئے حملوں سے گریز کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
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