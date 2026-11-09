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ویڈیو | ہم اجازت نہیں دیں گے کہ اسپین کا انتظام واشنگٹن اور تل ابیب سے چلایا جائے؛ پیڈرو سانچیز
10 نومبر 2026 - 00:03
News ID: 1888722
بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے کہا کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اسپین کا انتظآم واشنگٹن اور تل ابیب سے چلایا جائے۔ / ہم اپنے ووٹ سے، ان سے کہہ دیں گے کہ اسپین کا انتظآم اسپین ہی سے چلتا ہے؛ نہ واشنگٹن سے، نہ تل ابیب سے، نہ بوئنوس آئرس سے اور نہ ہی ماسکو سے، صرف اسپین سے۔ / ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا ملک انتہائی دائیں بازو کے عالمی نیٹ ورک کا ٹرمینل یا پچھواڑہ بن جائے۔
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