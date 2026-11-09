بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ مجلس شورائے اسلامی (پارلیمان) کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پیر کی رات 18 نومبر 1405 کو ایکس نیٹ ورک پر لکھا:
- اسرائیلی رات دن کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں گھسیٹ لیں؛ ایسی دلدل جس سے ـ خواہ حال میں خواہ مستقبل میں، خواہ ریپبلکن ہو خواہ ڈیموکریٹ ـ کوئی بھی امریکی صدر نکلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔
- جب تک واشنگٹن "پہلے اسرائیل (Israel First)" کی سوچ سے دستبردار نہیں ہوتا، امریکہ اور اس کے اتحادی تیزرفتاری سے ایک تاریک دور کی طرف بڑھتے رہیں گے۔
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