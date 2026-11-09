بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ (سپاہ بحریہ) میں ایک ذمہ دار ذریعے نے اعلان کیا: آبنائے ہرمز کی جنوبی چٹانوں میں دشمن کے نیویگیشن امدادی نظاموں کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا جس کے بعد، کل رات خلاف ورزی کرنے والا کوئی بھی جہاز غیر قانونی راستے میں داخل نہیں ہو سکا اور اس راستے سے تیل کی اسمگلنگ کا سلسلہ مکمل طور پر روک دیا گیا۔
اس سے قبل بھی سپاہ کے کمانڈر ان چیف کے اعلیٰ مشیر سردار محمدرضا نقدی نے اعلان کیا تھا کہ جلد ہی ان محدود راستوں کو بند کر دیا جائے گا جو خلاف ورزی کرنے والے افراد اور امریکہ اور امارات نے آبنائے ہرمز میں موجود کچھ چٹانی راستوں کو دھماکے سے اڑا کر اور تباہ کر کے، بنا دیئے تھے۔
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