اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فلوریڈا کے نومنتخب ریپبلکن گورنر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی بائرن ڈونلڈز نے ایران کے خلاف جنگ کے معاشی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ اختتام کے قریب ہے اور پٹرول کی قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی۔
بائرن ڈونلڈز نے این بی سی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے زور دیا کہ پٹرول کی قیمتوں میں کمی امریکی عوام کے اہم ترین مطالبات میں شامل ہے اور ایران کے خلاف جنگ ختم ہوتے ہی ایندھن کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ جائیں گی۔
انہوں نے امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست کا حوالہ دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ پٹرول اور اشیائے خورونوش کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ووٹروں کی بڑی پریشانیوں میں شامل تھیں اور ٹرمپ کو ملک کی معاشی صورت حال کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کے خلاف امریکہ اور صیہونی ریاست کی جنگ اور اس کے معاشی اثرات کو عوامی بے اطمینانی اور ریپبلکن پارٹی کی انتخابی شکست کی بنیادی وجوہات میں شمار کیا جا رہا ہے۔
ٹرمپ بھی اس سے قبل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کی انتخابی شکست میں ایران جنگ کے کردار کو تسلیم کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا: ’’میرے خیال میں اس شکست کی ایک وجہ ایران بھی تھا۔‘‘
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