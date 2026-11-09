اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکہ کے سابق وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے خطے میں بحری سلامتی کے معاملات میں ایران کے فیصلہ کن کردار کی طرف اشارہ کیا ہے۔
بلنکن نے زور دیا کہ تہران اپنی تزویراتی جغرافیائی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس اہم آبی گزرگاہ سے بحری آمدورفت کو مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے۔
انہوں نے آبنائے ہرمز سے متعلق کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی تسلیم کیا کہ کسی بھی سفارتی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ممکنہ طور پر ایران کو رعایتیں دینا پیشگی شرط ہو گی۔
بلنکن کے یہ بیانات ایک بار پھر عالمی سیاسی اور اقتصادی معاملات میں آبنائے ہرمز کی تزویراتی اہمیت کو نمایاں کرتے ہیں۔
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