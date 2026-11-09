اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سعودی عرب اور یمنی مزاحمت کے درمیان جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے شام کی جانب سے سیکڑوں خصوصی دستے سعودی عرب اور یمن کی سرحد پر بھیجنے کے منصوبے کی خبر دی ہے۔ اس اقدام سے یمن کی جنگ میں جولانی حکومت کے فوجیوں کی ممکنہ شمولیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔
تین باخبر عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شام کی تقریباً 600 خصوصی دستے آئندہ ہفتے سعودی عرب کے ساتھ یمن کی سرحدی پٹی میں تعینات کی جائیں گی۔ امکان ہے کہ یہ دستے انصاراللہ کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیں، تاہم جنگ میں ان کی شمولیت کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق، شامی فوجی مشیروں کا ایک گروپ پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکا ہے اور یمنی فوجیوں کی تربیت میں حصہ لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ، شامی فوج کے 82ویں ڈویژن کے کمانڈر خالد خطاب کی سربراہی میں ایک فوجی وفد نے سعودی عرب کا دو ہفتے کا دورہ کیا ہے۔ شامی فوج کے 36 عہدیداروں نے بھی جدہ میں سعودی اور یمنی مشترکہ کمانڈ سینٹر کا دورہ کیا ہے۔
دمشق اور ریاض کے درمیان فوجی تعاون میں توسیع
یہ پیش رفت شام اور سعودی عرب کے درمیان فوجی تعاون کے معاہدے پر دستخط کے بعد سامنے آئی ہے۔ اسی دوران دمشق کی جانب سے سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان کے مشترکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کے امکان پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔
خبر رساں ادارے روئٹرز نے بھی اس سے قبل رپورٹ دی تھی کہ شامی فوج کے بعض اہلکار سعودی اور یمنی فوجیوں کو مشاورت اور تربیت فراہم کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچے ہیں۔
تاہم شامی حکومت نے یمن میں جنگ کے لیے فوجی دستے بھیجنے سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ فوجی تعاون تربیت، تجربات کے تبادلے اور دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے دائرے میں ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب انصاراللہ کے سعودی عرب پر حملوں اور یمن میں جھڑپوں میں شدت کے باعث ریاض نے علاقائی سطح پر فوجی تعاون بڑھانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ شامی فوجیوں کی ممکنہ طور پر اس جنگ میں شمولیت سے یمن کی لڑائی کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے اور دمشق کو نئے سکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
دو شامی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ دمشق نے معاہدۂ دفاعی مکہ میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے، تاہم ایک علاقائی عہدیدار کے مطابق اس حوالے سے مذاکرات اب بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے شام کی تعمیرِ نو کے لیے 400 ملین ڈالر سے زائد کی مالی سہولت فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔
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