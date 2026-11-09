اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ملائیشیا کی اسلامی تنظیموں کی مشاورتی کونسل (ماپیم) نے غزہ کی پٹی میں بے گھر فلسطینیوں کی زندگی کے بگڑتے حالات پر خبردار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے میں بارش سے محفوظ پناہ گاہوں اور سردی سے بچاؤ کے آلات سمیت فوری طور پر انسانی امداد بھیجی جائے۔
ملائیشیا کے اس ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شدید بارشوں نے غزہ کے بے گھر افراد کے کیمپوں کو متاثر کیا ہے اور خستہ حال و تباہ شدہ خیموں میں رہنے والے ہزاروں خاندانوں کو پانی جمع ہونے، شدید سردی اور صحت کے مسائل میں اضافے کے خطرات کا سامنا ہے۔
ماپیم نے زور دیا کہ بچوں، خواتین، بزرگوں اور مریضوں کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو نامناسب پناہ گاہوں میں سردیوں کی سرد راتیں گزارنے پر مجبور ہیں اور سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔
اس تنظیم نے جنگ بندی معاہدے کی ضمانت دینے والے ممالک اور عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل یقینی بنانے کے لیے غزہ میں تیار شدہ رہائشی یونٹس، مضبوط خیمے، طبی سامان اور تعمیراتی مواد بھیجیں۔
ماپیم نے اپنے بیان میں غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے سات فوری اقدامات کی نشاندہی کی، جن میں سردیوں کے لیے پناہ گاہوں کی فراہمی، عارضی رہائش کا انتظام، خوراک اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی، طبی سہولتیں، بنیادی ڈھانچے کی بحالی، انسانی امداد تک رسائی آسان بنانا اور عالمی سطح پر جواب دہی کو یقینی بنانا شامل ہیں۔
ملائیشیا کے اس ادارے نے عوام، کمپنیوں، مساجد، تعلیمی اداروں اور سماجی تنظیموں سے بھی اپیل کی کہ وہ بے گھر فلسطینی خاندانوں کی مدد کے لیے اپنے عطیات میں اضافہ کریں۔
ماپیم کے سربراہ محمد عزمی عبدالحمید نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کے عوام کی ضروریات صرف خوراک کی فراہمی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ بے گھر افراد کو محفوظ پناہ گاہوں، سردیوں کے لباس، طبی سہولتوں اور زندگی کی بنیادی ضروریات کی فوری ضرورت ہے۔
ماپیم نے خبردار کیا کہ بارشوں اور سردی کا سلسلہ جاری رہنے اور ہزاروں خاندانوں کے تباہ شدہ خیموں میں رہنے کے باعث بے گھر افراد، بالخصوص بچوں اور بزرگوں کی زندگیاں سنگین خطرے سے دوچار ہیں۔
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