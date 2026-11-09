اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مصر کی جامعہ الازہر نے ایک بیان میں غزہ کے شہریوں کی صورت حال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شدید بارشوں اور خراب موسم کے باعث فلسطینی بے گھر افراد کے ہزاروں خستہ حال خیمے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خواتین، بچوں، بزرگوں اور مریضوں کو مناسب پناہ گاہوں اور سردی سے بچاؤ کے وسائل کے بغیر شدید سرد موسم کا سامنا ہے۔
مصر کے اس دینی ادارے نے صیہونی ریاست کی جانب سے محاصرے اور جارحیت کے تسلسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لاکھوں فلسطینی شہری، جن میں شیرخوار بچے بھی شامل ہیں، ایسے حالات میں سردی اور سیلاب کے خطرات سے دوچار ہیں جب انہیں زندگی گزارنے اور رہائش کی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں۔
الازہر نے بین الاقوامی اداروں، امدادی تنظیموں اور عرب و اسلامی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کریں، تاکہ امداد کی ترسیل کے راستے کھل سکیں اور بارش سے محفوظ مضبوط خیمے، سردی سے بچاؤ کے آلات، ایندھن، خوراک اور ادویات بلا رکاوٹ غزہ پہنچائی جا سکیں۔
بیان میں عالمی برادری کی بے عملی پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلسطینی بے گھر افراد کی مشکلات کو محض عارضی خبروں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، جن پر کوئی عملی ردعمل سامنے نہ آئے۔ حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ کے عوام کی جان اور انسانی وقار کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔
الازہر کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ شدید بارشوں کے باعث غزہ کی پٹی میں فلسطینی بے گھر افراد کے تقریباً 70 ہزار خیمے زیرِ آب آ چکے ہیں، جس سے علاقے کے رہائشیوں کی انسانی صورت حال کے حوالے سے تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔
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