اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شیعہ علماء کونسل پاکستان کے سربراہ آیت اللہ سید ساجد علی نقوی نے مسئلہ کشمیر کو برصغیر میں بدامنی کی بنیادی وجہ اور تقسیمِ برصغیر کا نامکمل باب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک کشمیری عوام کو حقِ خودارادیت نہیں ملتا، خطے میں امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے کشمیر اور فلسطین کی صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں سرزمینوں کا چپہ چپہ ظلم و ستم کی داستانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے مطابق صیہونی سوچ اور ہندوتوا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔
علامہ ساجد نقوی نے جنگوں اور مسلح تنازعات کے ماحول پر عالمی برادری کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کو صرف جنگوں اور مسلح تنازعات میں ماحول کے استحصال کے خلاف عالمی دن منانے پر توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ انسانوں کے براہِ راست استحصال کے خلاف بھی ایک دن مختص کرنا چاہیے۔
انہوں نے مسئلہ کشمیر کے تاریخی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 27 اکتوبر 1947ء کو بھارتی افواج غیر قانونی طور پر کشمیر میں داخل ہوئیں اور اسی سال 6 نومبر کو کشمیری عوام کو شدید تشدد اور ظلم و ستم کی ایک لہر کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مطابق ان مظالم میں مہاراجہ ہری سنگھ، بھارتی فوج اور آر ایس ایس کا کردار تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ کئی دہائیاں گزرنے اور مختلف قسم کے دباؤ اور تشدد برداشت کرنے کے باوجود کشمیری عوام آج بھی اپنے حقِ خودارادیت کے حصول کے لیے ثابت قدم ہیں۔
شیعہ علماء کونسل پاکستان کے سربراہ نے ایک بار پھر زور دیا کہ مسئلہ کشمیر برصغیر میں بدامنی کی بنیادی وجہ ہے اور جب تک اسے کشمیری عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا، خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔
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