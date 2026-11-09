اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کے دولتِ قانون اتحاد کے رکن ابراہیم السکینی نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ بغداد اور تہران کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عراقی وزیرِاعظم علی الزیدی کو ان امریکی مطالبات کے سامنے تسلیم نہیں ہونا چاہیے۔
ابراہیم السکینی نے کہا کہ عراق امریکہ کی کالونی نہیں ہے کہ ٹرمپ حکومت اپنے مطالبات بغداد پر مسلط کر سکے، خاص طور پر عراق کے دوسرے ممالک، بشمول اسلامی جمہوریہ ایران، کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں۔
انہوں نے خبر رساں ادارے المعلومہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عراق اور ایران کے درمیان بہت سے مشترکہ مفادات اور تعلقات موجود ہیں اور امریکہ کا دباؤ اور سازشیں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو متاثر نہیں کر سکتیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان بعض سرحدی گزرگاہیں بند کرنے یا فضائی پروازوں کو محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس سے دونوں قوموں کے تعلقات کی حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔
السکینی نے زور دیا کہ عراقی وزیرِاعظم کو عوام کو امریکی دباؤ کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے، خصوصاً ایسے وقت میں جب ٹرمپ اپنے اور اپنے ملکی و غیر ملکی اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے عراق کے اندر مختلف منصوبوں پر عمل درآمد اور بغداد و تہران کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
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