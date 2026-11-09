اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی قومی انسانی حقوق کمیٹی نے گاؤں الشریہ میں سعودی فضائی حملے کے مقام پر منعقدہ پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے جان بوجھ کر شہریوں کے گھروں کو براہِ راست نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 44 افراد شہید اور 40 زخمی ہو گئے۔ تاہم، متاثرین کی یہ تعداد ابھی حتمی نہیں ہے۔
کمیٹی نے وضاحت کی کہ اس حملے میں چھ رہائشی مکانات اپنے مکینوں سمیت مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ شہری آبادی اور ان کے گھروں کو براہِ راست نشانہ بنانے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔
یمن کی قومی انسانی حقوق کمیٹی نے مزید بتایا کہ سعودی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر اسی مقام پر تین فضائی حملے کیے اور امدادی ٹیموں کو بھی نشانہ بنایا۔ اس اقدام سے اس واقعے کی سنگینی مزید بڑھ گئی ہے، کیونکہ اس کا مقصد متاثرین کو بچانے اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی انسانی ہمدردی پر مبنی کوششوں کو بھی متاثر کرنا ہے۔
کمیٹی نے الشریہ کے واقعے اور یمنی عوام کے خلاف کیے گئے دیگر جرائم کی فوجداری اور بین الاقوامی ذمہ داری سعودی عرب پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان جرائم کے مقدمات مکمل طور پر تیار اور فوجداری شواہد اور ملوث افراد کے ناموں کے ساتھ دستاویزی شکل میں محفوظ ہیں۔ یہ جرائم کبھی قانونی مدت گزرنے کی بنیاد پر ختم نہیں ہوں گے۔
یمن کی قومی انسانی حقوق کمیٹی نے آخر میں اس واقعے کی حقیقت جاننے اور تحقیقات کے لیے ایک آزاد بین الاقوامی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔
کمیٹی نے زور دیا کہ مجوزہ تحقیقاتی ٹیم کو موقع پر جا کر گاؤں الشریہ اور سعودی حملوں کا نشانہ بننے والے دیگر علاقوں کا معائنہ کرنا چاہیے اور شہریوں کے خلاف ہونے والی خلاف ورزیوں اور جرائم کی مکمل نوعیت کا جائزہ لینا چاہیے۔
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