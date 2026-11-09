اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین میں آل خلیفہ حکومت کی جانب سے 60 سے زائد شیعہ علماء اور دینی شخصیات کے خلاف اجتماعی مقدمہ چلانے اور انہیں سزا دینے کی اطلاعات سامنے آنے کے بعد مرتضیٰ نجفی قدسی نے ایک تحریر میں اس اقدام کا جائزہ لیتے ہوئے ممکنہ کارروائی پر خبردار کیا ہے۔
انہوں نے اپنی تحریر کا آغاز بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور قرآن کریم کی سورۂ نمل کی آیت 62 سے کیا ہے:
’’بھلا کون ہے جو بے قرار اور مضطر شخص کی دعا قبول کرتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے، اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔‘‘
انہوں نے امید ظاہر کی کہ بحرین کے مظلوم شیعہ اس آیت کریمہ کے مصداق قرار پائیں گے اور خداوند متعال، جو مظلوموں اور بے کسوں کا مددگار ہے، ان کی دعائیں قبول فرمائے گا، انہیں بحرین کی حکمرانی عطا کرے گا اور آل خلیفہ کے شر سے نجات دے گا۔
نجفی قدسی کے مطابق، موصولہ اطلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحرین کی ظالم حکومت اگلے روز 60 سے زائد شیعہ علماء اور دینی شخصیات کو ایک نمائشی عدالت میں بے بنیاد الزامات کے تحت مقدمے کا سامنا کرانے اور ممکنہ طور پر انہیں سخت سزائیں دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب خطے میں امریکہ کے فوجی اڈے حملوں کے نتیجے میں تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی فوجی سرگرمیاں متاثر ہیں، جبکہ بحرین کی حامی سعودی حکومت بھی یمن کے ساتھ جنگ میں الجھی ہوئی ہے اور یمنی میزائل ریاض کے ہوائی اڈے اور سعودی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں آل خلیفہ حکومت اتنا خطرناک قدم اٹھانے کی جرأت کیسے کر رہی ہے؟
انہوں نے دعویٰ کیا کہ بحرین کے عوام کی اکثریت حکمرانوں سے نفرت کرتی ہے اور ان کے ظلم و ستم سے آزادی کے منتظر ہیں۔
نجفی قدسی نے خبردار کیا کہ بحرین کی حکومت یہ تصور نہ کرے کہ وہاں کے شیعہ تنہا ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں، یا وہ عوام پر جو چاہے ظلم کر سکتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران ایسے جرائم پر کبھی خاموش نہیں رہے گا۔
بحرین کی ایران سے علیحدگی کا تاریخی پس منظر
مرتضیٰ نجفی قدسی نے اپنی تحریر میں بحرین کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بحرین ہمیشہ ایرانی سلطنت کا حصہ رہا ہے اور قاجار اور پہلوی ادوار کے نقشوں میں اسے ایران کا چودھواں صوبہ شمار کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر محمد مصدق کے دورِ وزارت عظمیٰ میں مجلسِ قومی میں بحرین کے لیے ایک نشست بھی مختص کی گئی تھی۔
ان کے مطابق، 1347 ہجری شمسی میں برطانوی دباؤ کے نتیجے میں شاہ ایران کی حکومت نے بحرین پر اپنی حکمرانی سے دستبردار ہونے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نے بھی اس معاملے میں مداخلت کی اور ایک ایسے رائے شماری کے عمل کے ذریعے، جسے انہوں نے مکمل طور پر جانبدارانہ اور منصوبہ بندی کے تحت قرار دیا، یہ اعلان کیا گیا کہ بحرین کے عوام نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ 1349 ہجری شمسی میں بحرین باضابطہ طور پر ایران سے الگ ہو گیا اور اس وقت سے آل خلیفہ حکومت عملاً آل سعود کے زیر اثر رہی ہے۔ جب بھی وہاں کے مسلمان عوام اور مظلوم شیعہ معمولی سی بھی تحریک چلاتے ہیں تو آل سعود کے اہلکار بحرین میں داخل ہو کر نہتے عوام کو کچلتے ہیں۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ آل سعود نے عملاً منامہ کے نصف حصے کو اپنے عیش و عشرت کے مراکز میں تبدیل کر دیا ہے اور سعودی شہری ہر جمعے کی رات مہنگی گاڑیوں میں بحرین پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ منامہ کے ہوٹلوں میں کمرے دستیاب نہیں رہتے۔
بحرین میں علماء کے خلاف کارروائی خطرناک نتائج کا باعث بن سکتی ہے
نجفی قدسی نے کہا کہ آل خلیفہ حکومت کی بنیادیں کمزور ہیں، بالخصوص ایسے حالات میں جب امریکہ کے لیے خلیج فارس میں دوبارہ اپنی پوزیشن بحال کرنا آسان نہیں رہا۔ ایسے وقت میں بحرین کے درجنوں علماء اور دینی شخصیات کے خلاف اجتماعی مقدمہ چلانا آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔
انہوں نے اپنی تحریر میں ایک کتاب کا حوالہ بھی دیا، جس کا نام ’’امریکہ کی مستقبل کی جنگیں‘‘ بتایا گیا ہے۔ ان کے مطابق، اس کتاب میں امریکی مصنفین نے چین، روس، شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ مستقبل میں ممکنہ جنگوں کی پیش گوئیاں کرتے ہوئے ہر ملک کے حوالے سے الگ الگ منصوبے بیان کیے تھے۔
انہوں نے لکھا کہ ایران سے متعلق حصے میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا اور بحرین کے عوام کی ایران سے گہری وابستگی کے پیش نظر اس ملک پر قبضہ کرکے آسانی سے اپنا کنٹرول قائم کر لے گا۔
ان کے مطابق، کتاب کے اگلے حصے میں یہ بھی پیش گوئی کی گئی تھی کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر دوبارہ حملے کی صورت میں اسلامی جمہوریہ ایران یورپ تک امریکہ کے حامیوں کو نشانہ بنائے گا اور ایرانی میزائل آسانی سے یورپ تک پہنچ سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ پیش گوئیاں خود امریکی مصنفین نے تقریباً 30 سال پہلے کی تھیں اور اسی وقت سے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
نجفی قدسی نے اپنی تحریر کے اختتام پر ایک بار پھر کہا کہ جب اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے اور امریکہ و اسرائیل کو 12 روزہ اور 40 روزہ جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کمزور بنیادوں پر قائم آل خلیفہ حکومت کی جانب سے 60 علماء کو ایک ساتھ مقدمے میں گھسیٹنے کا فیصلہ انتہائی حیران کن ہے۔
انہوں نے کہا کہ بظاہر بحرین کے حکمرانوں کی عقل ماری گئی ہے اور وہ خود اپنے قریب الوقوع زوال کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔
اپنی تحریر کے آخر میں انہوں نے قرآن کریم کی سورۂ ابراہیم کی آیت 42 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا:
’’اور ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔‘‘
انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اللہ مظلوموں کا مددگار ہے اور ایک دن آل خلیفہ حکومت کو اپنے ظلم و جرائم کا انجام بھگتنا پڑے گا۔
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