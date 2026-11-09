اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی ذرائع ابلاغ نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ یورپی ممالک کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی جانب سے روس کی شمولیت کے ساتھ یورپ میں ایک نیا سکیورٹی نظام تشکیل دینے کی تجویز پر شدید تحفظات اور خدشات ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، یورپ میں ایک جامع سکیورٹی نظام قائم کرنے کی واشنگٹن کی غیر واضح تجویز نے یورپی دارالحکومتوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ یورپی ممالک کو خدشہ ہے کہ اس منصوبے کے نتیجے میں انہیں نظرانداز کیا جا سکتا ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ نیٹو کو بھی اس سے پہلے امریکہ کے ان منصوبوں سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، جبکہ یورپی یونین کے سفارت کاروں، حکام اور نمائندوں نے بھی اس تجویز پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔
امریکی صدر کے خصوصی ایلچی جیرڈ کشنر نے 4 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن یوکرین بحران کے حل سے متعلق مذاکرات کے دائرے میں ایک جامع سکیورٹی نظام تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے روس اور نیٹو میں امریکہ کے اتحادیوں کی شرکت سے معاہدے کرنا ضروری ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 5 نومبر کو یوکرین کے معاملے سے آگے بڑھ کر یورپ میں ایک اہم سکیورٹی معاہدے کی تیاری کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ روس اور امریکہ یوکرین بحران کے حل اور یورپ کی سلامتی کے حوالے سے کسی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
دوسری جانب، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس نے 6 نومبر کو کہا تھا کہ یورپی یونین روس اور امریکہ کے ساتھ مل کر یورپ میں نئے سکیورٹی نظام کی تشکیل کے معاملے پر مذاکرات کا ارادہ نہیں رکھتی بلکہ موجودہ نظام کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا تھا کہ یوکرین کے معاملے پر واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں یورپی یونین کی شرکت ضروری ہے۔
آپ کا تبصرہ