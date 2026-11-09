اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سعودی عرب کی جانب سے یمن پر فضائی حملوں اور ان میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے بعد یمنی عوام کی طرف سے سعودی سرزمین کے اندر وسیع پیمانے پر جوابی کارروائیوں کے مطالبات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر یمنی مسلح افواج نے سعودی عرب کے اندر اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ اس بار سعودی دارالحکومت ریاض کے وسط میں واقع شاہ عبداللہ مالیاتی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمنی افواج نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ سعودی عرب کے تفریحی منصوبے ’’بولیوار‘‘ کو بھی آئندہ اہداف کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام پر سعودی ادارہ برائے تفریح، ترکی آل الشیخ کی سربراہی میں ریاض سیزن کے نام سے مختلف ثقافتی اور تفریحی تقریبات منعقد کرتا ہے۔
سعودی عرب کے اندر مزید کارروائیوں کی دھمکی
یمن کے دارالحکومت صنعاء میں موجود ایک فوجی ذریعے نے لبنانی اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشیدگی میں اضافے اور لڑائی کو مزید شدت دینے کا سنجیدہ رجحان موجود ہے۔ یہ کارروائیاں سعودی جنگی طیاروں کی جانب سے یمنی شہریوں کے قتل عام کا جواب ہیں۔ سعودی حملوں میں صنعاء کے مشرق میں واقع علاقے بنی حشیش، تعز کے مغرب میں علاقے الوازعیہ کے الحضارہ بازار اور صعدہ، مغربی ساحلی علاقوں اور تعز کے آزاد کرائے گئے علاقوں میں شہریوں کو مسلسل نشانہ بنایا گیا ہے۔
اس ذریعے نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ محاذ آرائی اب کھلے تصادم کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اس میں اب کوئی سرخ لکیر باقی نہیں رہی۔
اس نے انکشاف کیا کہ آئندہ چند روز میں سعودی سرزمین کے اندر حملوں کی شدت اور دائرہ مزید بڑھایا جائے گا۔ یہ کارروائیاں تیل کی تنصیبات اور ہوائی اڈوں تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ حساس فوجی، مالی اور سیاحتی مراکز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اس ذریعے کے مطابق، بولیوار کمپلیکس اپنی تمام سہولتوں اور مختلف حصوں سمیت یمنی مسلح افواج کے ممکنہ اہداف میں شامل ہو سکتا ہے۔
سعودی عرب کے اندر 10 فوجی کارروائیاں
تعز، صنعاء اور صعدہ کے صوبوں میں سعودی فضائی حملوں کے نتیجے میں 120 سے زائد یمنی شہریوں کی شہادت کے بعد یمن کی سپریم سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے ان حملوں میں شہید ہونے والے بچوں اور خواتین کے خون کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ دو روز کے دوران سعودی فضائی حملوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر چکی ہے۔
اسی سلسلے میں یمنی مسلح افواج نے سعودی سرزمین کے اندر اور لحج، الجوف اور مأرب کے محاذوں پر سعودی افسران کی نگرانی میں تعینات مخالف فورسز کے اجتماعات کے خلاف 10 فوجی کارروائیاں کیں۔
یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے گزشتہ روز بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ڈرونز کے ذریعے چار کارروائیاں کرنے کی اطلاع دی۔
ان کے مطابق، پہلی کارروائی میں ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہوائی اڈہ گزشتہ 11 ستمبر کو ہونے والے پہلے حملے کے بعد سے اب تک بند ہے۔ اسی کارروائی کے دوران ریاض میں سعودی آرامکو کے تیل کی مصنوعات ذخیرہ کرنے والے مراکز اور شاہ عبداللہ مالیاتی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
دوسری کارروائی میں بقیق کے علاقے میں آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ تیسری اور چوتھی کارروائی یمن کے جنوب میں مأرب شہر کے شمال مشرقی علاقے اور صوبہ لحج کے مغرب میں واقع علاقے المضاربہ میں سعودی عرب سے وابستہ فوجی دستوں کے اجتماعات کے خلاف کی گئیں۔
تیل کی تنصیبات سے اہم معاشی مراکز تک حملے
یہ کارروائیاں سعودی حملوں کے جواب میں یمنی مسلح افواج کی جانب سے کی جانے والی جوابی کارروائیوں کا دوسرا مرحلہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی یمنی مسلح افواج نے سعودی سرزمین کے اندر چھ کارروائیاں کرنے کا اعلان کیا تھا۔
ان کارروائیوں میں ریاض میں آرامکو کی تیل کی منتقلی کے مراکز، سعودی دارالحکومت کی ریفائنریوں میں تیل صاف کرنے کے ایک مرکز، خریص کی تنصیبات اور الدوادمی کے علاقے میں تیل پمپ کرنے والے آٹھویں اسٹیشن کو نشانہ بنانا شامل تھا۔
الدوادمی کا پمپنگ اسٹیشن ان اہم مراکز میں شامل ہے جو مشرق سے مغرب تک تیل منتقل کرنے والی پائپ لائن کے ذریعے تیل کی ترسیل کا کام انجام دیتے ہیں۔ یہ پائپ لائن سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں واقع تیل کی تنصیبات کو بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع بندرگاہ ینبع سے ملاتی ہے۔
سرمایہ کاروں کے لیے یمن کی وارننگ؛ سعودی اسٹاک مارکیٹ بھی خطرے میں
صنعاء میں موجود ایک اقتصادی ذریعے نے لبنانی اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاہ عبداللہ مالیاتی مرکز کو نشانہ بنائے جانے کے اہم اثرات اور نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کارروائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی حکومت اپنی اہم ترین تنصیبات کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔
اس ذریعے نے یاد دلایا کہ یمنی مسلح افواج اس سے پہلے بھی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو جنگی حالات میں سعودی عرب کے اندر کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کے خطرات سے خبردار کر چکی ہیں۔ انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنا سرمایہ وہاں سے نکال لیں اور سعودی عرب چھوڑ دیں۔
اس کے مطابق، شاہ عبداللہ مالیاتی مرکز پر حملہ ظاہر کرتا ہے کہ یمنی مسلح افواج سعودی عرب کے کسی بھی حصے میں موجود کسی بھی معاشی تنصیب کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس صورت حال میں افراد اور کمپنیوں کی تمام ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری خطرے سے دوچار ہو چکی ہے۔
اس اقتصادی ذریعے نے مزید کہا کہ سعودی اسٹاک مارکیٹ میں آرامکو کے حصص کو پہنچنے والا نقصان، جو 100 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ دیگر کمپنیوں کو بھی متاثر کرے گا۔
سعودی عرب کے 21 صنعتی مراکز بھی ممکنہ اہداف
اس اقتصادی ذریعے نے خبردار کیا کہ سعودی عرب کے تقریباً 21 صنعتی مراکز بھی اب محفوظ نہیں رہیں گے۔ ان میں سے بیشتر مراکز پیٹروکیمیکل اور کیمیائی صنعتوں سے وابستہ ہیں۔
اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی جس فیکٹری کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اس کے جواب میں سعودی عرب کے ایک صنعتی مرکز کو مساوی ہدف قرار دیا جائے گا۔ یہ صنعتی مراکز بہت جلد آگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور انہیں نشانہ بنانے کے لیے یمنی افواج کو بڑی تعداد میں میزائلوں اور ڈرونز کی ضرورت نہیں ہوگی۔
عمان کے ذریعے سفارتی راستہ اختیار کرنے کی ریاض کی کوشش
یمن کے حملوں میں اضافے کے ساتھ ہی سعودی عرب نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے یمن ہانس گرنڈبرگ کو ایک بار پھر عمان بھیجا تاکہ سفارتی کوششوں کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جا سکے۔
یہ سفارتی سرگرمی ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب یمن اقوام متحدہ کے روڈ میپ کے تحت سعودی عرب سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یمن اس سے قبل سعودی عرب کی ان تجاویز کو بھی مسترد کر چکا ہے جنہیں وہ اپنے مطالبات پورے کرنے کے لیے ناکافی سمجھتا ہے۔
اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے گزشتہ روز عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی سے ملاقات کی اور یمن میں کشیدگی کم کرنے اور سیاسی عمل دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ عمانی ذرائع ابلاغ نے بھی اس ملاقات کی خبر دی ہے۔
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