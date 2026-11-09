اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، عبداللہ محمود نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف مسلسل جارحانہ کارروائیوں کے باعث خطے کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے اور ایسے حالات میں کسی بھی ایسے اقدام سے محتاط رہنا ضروری ہے جو عراق کے داخلی اتحاد اور قومی محاذ کو کمزور کرسکتا ہو۔
انہوں نے واضح کیا کہ اسلحے کو ریاستی کنٹرول میں لانے کے معاملے پر واشنگٹن کا دباؤ ایران کے خلاف اسرائیلی حکومت کے اہداف کی تکمیل میں مددگار ہے۔
عراقی خبر رساں ادارے المعلومہ سے گفتگو کرتے ہوئے محمود نے کہا کہ اسلحے کی ملکیت اور کنٹرول کا معاملہ مکمل طور پر عراقی نقطۂ نظر کے مطابق اور قومی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے حل کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن خطے کی صورت حال کو غیر مستحکم کرنا اور عراق کے اندر اختلافات و انتشار کو ہوا دینا چاہتا ہے۔ ان کے بقول، اسلحے کو ریاستی کنٹرول میں لانے سے متعلق کوئی بھی اقدام امریکی ایجنڈے سے آزاد اور قومی اتفاقِ رائے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔
محمود نے کہا کہ موجودہ حساس اور پیچیدہ حالات میں اس معاملے پر امریکی دباؤ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ انہوں نے اس امکان کو بھی مسترد نہیں کیا کہ اس دباؤ کا مقصد عراق کے داخلی محاذ کو کمزور کرنا اور اسرائیلی حکومت کو خطے میں اپنی بالادستی مسلط کرنے کے لیے مزید گنجائش فراہم کرنا ہو۔
عراقی سکیورٹی ماہر نے الزام عائد کیا کہ امریکا ماضی میں عراق کے فضائی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ رہا ہے۔ ان کے مطابق، اب برسوں پہلے تیار کیا گیا ایک منصوبہ سامنے آ رہا ہے، جس کا مقصد عراقی فضائی حدود کو امریکی اور اس کے اتحادی طیاروں کے لیے کھلا رکھنا ہے تاکہ وہ ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیاں انجام دے سکیں۔
عبداللہ محمود نے آخر میں کہا کہ عراقی مزاحمتی گروہوں نے ملک کی سلامتی مضبوط بنانے میں اہم اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر زور دیا کہ اسلحے کو ریاستی کنٹرول میں لانے کے معاملے کو قومی نقطۂ نظر سے حل کیا جائے اور اسے امریکی ایجنڈے کا حصہ نہ بننے دیا جائے، کیونکہ ان کے بقول واشنگٹن خطے میں عدم استحکام اور عراق کے اندرونی اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔
آپ کا تبصرہ