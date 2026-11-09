اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب واضح طور پر سمجھ چکے ہیں کہ امریکا کی بھاری اکثریت اسرائیل سے سخت بیزار ہے، تاہم بظاہر وہ ابھی تک اس کی اصل وجہ سمجھنے میں ناکام ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی عوام اس بات سے تنگ آچکے ہیں کہ اسرائیل امریکی حکومتوں کو دھوکا دے کر انہیں مسلسل جنگوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ ان کے مطابق، امریکی عوام کا صبر جواب دے چکا ہے اور خطے کے عوام بھی اسی صورت حال سے دوچار ہیں۔
عراقچی نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں کے باعث نہ صرف امریکی عوام بلکہ مشرقِ وسطیٰ کے عوام بھی اس کے اقدامات سے عاجز آچکے ہیں۔
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