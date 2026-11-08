آبنائے ہرمز میں دو آئل ٹینکروں میں دھماکے، شدید آگ بھڑک اٹھی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کچھ دیر قبل دو خلاف ورزی کرنے والے آئل ٹینکرز، جن میں سے ایک آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے میں اور دوسرا آبنائے ہرمز کے اندر موجود تھا، ممنوعہ راستے سے گزرنے کی کوشش کے دوران بارودی سرنگ سے ٹکرا گئے، جس کے بعد ان میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔
بیان کے مطابق، دونوں آئل ٹینکرز نے متعدد خلاف ورزیاں کی تھیں اور اپنے نیویگیشن اور لوکیشن سسٹم بند کر رکھے تھے۔ ان کا مقصد آبنائے ہرمز سے غیر مجاز راستے کے ذریعے گزرنا تھا، تاہم بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد دونوں جہازوں میں دھماکے ہوئے اور وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔
سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ نے خبردار کیا ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے، جو بھی جہاز یا بحری جہاز امریکی فوج کے ساتھ تعاون کرے گا، آبنائے ہرمز سے متعلق ایرانی ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا یا ممنوعہ علاقے میں داخل ہوگا، اسے بارودی سرنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ اس معاملے میں امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) کے کمانڈر کے دعوؤں اور خیالی باتوں پر توجہ نہ دی جائے۔
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