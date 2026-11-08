مالکی : ایران کا جواب صرف امریکی اڈوں تک محدود نہیں ہوگا، آئندہ جنگ کی صورتحال مختلف ہوگی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مالکی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈروں سے رہبرِ انقلاب کی حالیہ ملاقات میں دی گئی ہدایات کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رہبرِ انقلاب نے اس ملاقات میں اہم اور گہرے نکات بیان کیے، کیونکہ موجودہ پیچیدہ حالات ماضی سے مختلف ہیں اور اگر نئی جنگ چھڑی تو اس کی صورتحال بھی پہلے سے کہیں زیادہ مختلف ہوگی۔
مالکی نے خطرات سے نمٹنے کی حکمتِ عملی میں تبدیلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ جنگ میں کچھ پابندیاں موجود تھیں اور جوابی کارروائیاں صرف امریکی فوجی اڈوں تک محدود رکھی گئی تھیں، تاہم اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو یہ پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔
ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی و خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن نے مزید کہا کہ رہبرِ انقلاب کی ہدایات کے مطابق اگر دنیا کے کسی بھی حصے سے ایران کو خطرہ لاحق ہوا تو اس خطرے کے ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور ضروری جواب دیا جائے گا۔
مالکی نے گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بھی ذکر کیا، جس میں مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کے سربراہ میجر جنرل عبداللہی شریک ہوئے تھے۔ ان کے مطابق اجلاس میں تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور مجموعی طور پر مسلح افواج کی حالت کو انتہائی موزوں قرار دیا گیا۔
انہوں نے آخر میں اس معاملے میں پارلیمنٹ کی ذمہ داریوں اور بعض قانونی و عملی فرائض کا بھی ذکر کیا۔
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