اسرائیل پر سائبری حملے جاری رہیں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی بجلی کمپنی نے اپنے صارفین کو خبردار کیا ہے کہ وہ بجلی کے بل کی عدم ادائیگی اور کنکشن منقطع کرنے سے متعلق موصول ہونے والے مشکوک پیغامات کو نظرانداز کریں اور ان کے ساتھ بھیجے گئے لنکس پر کلک نہ کریں۔
رپورٹ کے مطابق، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران بڑی تعداد میں صارفین کو جعلی ایس ایم ایس موصول ہوئے، جن میں دعویٰ کیا گیا کہ ان کے ذمے بجلی کے بل کی رقم واجب الادا ہے اور فوری ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں بجلی منقطع کر دی جائے گی۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق، ان پیغامات میں صارفین کو ایک بیرونی لنک کے ذریعے ادائیگی کرنے کی ہدایت دی گئی، جبکہ اس کا اصل مقصد موبائل فونز، کریڈٹ کارڈز اور ذاتی معلومات چرانا ہے۔
اسرائیلی بجلی کمپنی نے واضح کیا ہے کہ اس نے صارفین کو واجب الادا رقم سے متعلق ایسے کوئی پیغامات نہیں بھیجے۔
اسرائیلی میڈیا میں جاری انتباہ کے مطابق، یہ پیغامات ایک منظم فشنگ حملے کا حصہ ہیں، جن کے ذریعے صارفین کی مالی اور ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
رپورٹ میں اس واقعے کو اسرائیل کے خلاف جاری سائبر حملوں کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے، تاہم اس سائبر کارروائی کے ذمہ داروں کی شناخت یا کسی مخصوص گروہ سے تعلق کی تصدیق نہیں کی گئی۔
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