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نیتن یاہو باہر، صہیونی صدر کی آئزن کوٹ کو حکومت بنانے کی دعوت

8 نومبر 2026 - 09:16
News ID: 1887841
مآخذ: روزنامہ جنگ
نیتن یاہو باہر، صہیونی صدر کی آئزن کوٹ کو حکومت بنانے کی دعوت

صہیونی صدر ہرزوگ نے نیتن یاہو کے حریف آئزن کوٹ کو حکومت بنانے کی دعوت دیدی۔ 

غزہ میں نسل کشی اور ایران جنگ چھیڑنے والے نیتن یاہو حکومت بنانے کی دوڑ سے باہر ہوگئے ہیں۔

اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل کے صدر نے کہا ہے کہ اگر حکومت بنانے کی کوششیں ناکام ہوئیں تو کینیسٹ کو توڑ دیا جائے گا اور دوبارہ الیکشن کرائے جائیں گے۔

نیتن یاہو نے مطالبہ کیا تھا کہ یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے تاہم صہیونی صدر نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کردیا۔

حکومت بنانے کے لیے درکار ووٹ حاصل کرنے میں ناکام نیتن یاہو نے دعویٰ کیا تھا کہ اسلام پرستوں سے اپوزیشن کا اتحاد اسرائیل کے مستقبل اور سیکیورٹی کے لیے خطرات کا سبب بنے گا۔

67 قانون سازوں نے آئزن کوٹ کی حمایت کی تھی جبکہ نیتن یاہو کو صرف 46 قانون سازوں کی حمایت حاصل ہوپائی تھی۔

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