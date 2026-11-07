روس نے ایک انجانی فوجی کھیپ خلا میں بھیج دی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ روسی خبر ایجنسی "اسپوتنک" کے حوالے سے، روس نے ہفتے کے روز (6 نومبر 2026) کو ایک سیٹلائٹ کیریئر "سایوز-2.1b" کو کامیابی سے آرخانگلسک علاقے میں پلستسک خلائی مرکز سے لانچ کیا۔
روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ یہ راکٹ اس ملک کی ایرو اسپیس فورس کی خلائی افواج کے تعاون سے خلا میں بھیجا گیا ہے۔
روسی وزارت دفاع کے مطابق، یہ راکٹ اس وزارت سے تعلق رکھنے والی ایک خلائی کھیپ لے کر جا رہا تھا؛ تاہم، کھیپ کی قسم، اس کے مشن اور زمین کے مدار میں اس کی حتمی منزل کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔
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