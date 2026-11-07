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عراقچی کا علاقائی ممالک پر زور: خطے میں بدامنی پھیلنے سے روکنا سب کی ذمہ داری ہے

7 نومبر 2026 - 17:24
News ID: 1887552
عراقچی کا علاقائی ممالک پر زور: خطے میں بدامنی پھیلنے سے روکنا سب کی ذمہ داری ہے

ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے 12 علاقائی ممالک کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطوں میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ علاقائی ممالک بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بدامنی کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سید عباس عراقچی نے ہفتے کے روز ایک پیغام میں بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران انہوں نے عمان، مصر، اردن، سعودی عرب، قطر، قبرص، ترکیہ، کویت، متحدہ عرب امارات، تیونس، عراق اور پاکستان کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک گفتگو کی۔

عراقچی کے مطابق ان رابطوں میں تازہ ترین علاقائی و عالمی صورتحال اور امریکا و اسرائیل کے کشیدگی میں اضافے والے اقدامات کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔

ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان گفتگوؤں کے دوران انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی مؤقف کی وضاحت کی اور ممالک کی قومی خودمختاری کے احترام، جارحیت اور دھمکیوں کے خاتمے، بیرونی قوتوں کی تخریبی مداخلت سے گریز اور خطے میں بدامنی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے علاقائی ممالک کی ذمہ داری پر زور دیا۔

عراقچی نے مزید کہا کہ انہوں نے ایران کے قومی اقتدارِ اعلیٰ اور سلامتی کے دفاع کے جائز حق اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے بغیر علاقائی سلامتی کے انتظامات تشکیل دینے کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔

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