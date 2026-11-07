اہلِ بیت(ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، خبر رساں ادارے واع نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس فوجی اقدام کے بعد مسلمان نمازیوں کے حرم میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اسی دوران یہودی تہواروں کے آغاز کے ساتھ ہی ہزاروں صہیونی آبادکار اس مقدس مقام کے صحنوں میں داخل ہو رہے ہیں۔
حرمِ ابراہیمیؑ کے منتظم معتز ابو سنینہ نے خبر رساں ادارے اناطولیہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی حکام نے یہودی تہواروں کی تقریبات کے بہانے اس مقدس مقام کو عارضی طور پر مسلمان نمازیوں کے لیے بند کر دیا ہے اور اسے آبادکاروں کے حوالے کر دیا ہے۔
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