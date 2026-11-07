اہلِ بیت(ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شبستان نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ عمان کے مفتیِ اعظم شیخ احمد الخلیلی نے امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں بعض مسلم امیدواروں کی کامیابی پر انہیں مبارک باد پیش کی ہے۔
شیخ احمد الخلیلی نے اپنے پیغام میں صہیونی حلقوں کی جانب سے ان امیدواروں کی کامیابی روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابی نتائج نئی صورتحال اور سیاسی مساوات میں تبدیلی کی نوید ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ دنیا اب اسلام کے بارے میں اپنے نظریات اور اندازِ فکر پر نظرثانی کرنے اور اس کا زیادہ گہرائی سے جائزہ لینے پر مجبور ہوگی۔
عمان کے مفتیِ اعظم نے امید ظاہر کی کہ کامیاب ہونے والے امیدوار اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے اپنے طرزِ عمل اور عملی کردار میں اسلامی اقدار اور مقاصد کی بھرپور عکاسی کریں گے۔
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